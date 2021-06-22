超市人潮從沒少過！員工爆「上班內幕」　眾全驚：太羞辱

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引發很多客人反彈、很多客人不配合、甚至有很多客人罵員工、硬闖

▲超市店員出面呼籲拜託民眾配合分流政策，也不要口出惡言。（示意圖／翻攝Pixabay）

你對我們罵髒話一點用處都沒有

工作量真的是以往的兩倍，身心疲憊，真的不要再罵我們跟丟錢給我們了