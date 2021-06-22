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超市人潮從沒少過！員工爆「上班內幕」　眾全驚：太羞辱

▲超市是不少人常去的公共場所，尤其三級警戒後，不少人都會去超市購買防疫物資。（示意圖／取自unsplash）
▲超市是不少人常去的公共場所，尤其三級警戒後，不少人都會去超市購買防疫物資。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-22 08:02:13

台灣本土疫情嚴峻，全國目前仍處於三級防疫警戒當中，民眾為了減少出門，都會到超市購買大量防疫物資，但每隔幾天就必須再跑一趟，因此從三級警戒以來，超市人潮也從未少過，又礙於要減低群聚，些許縣市採取看身分證尾碼的分流政策。但近日，就有超市店員跳出苦談上班內幕，引發討論。

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一名超市員工在「Dcard」貼文指出「台北市假日強制分流入場，已經實施第二個假日了，引發很多客人反彈、很多客人不配合、甚至有很多客人罵員工、硬闖，當然也還是有很多溫暖的客人，但在這邊有個小小的請求，那就是大家能不能多多配合、互相體諒？」

▲有網友在停課後，看到賣場的「育兒神器」幾乎被掃光，讓他相當傻眼。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲超市店員出面呼籲拜託民眾配合分流政策，也不要口出惡言。（示意圖／翻攝Pixabay）
「你們大罵門口量體溫看證件的員工，我們也不會讓你進來，你對我們罵髒話一點用處都沒有，只會顯得你水準很低，真的覺得分流有問題，拜託請你打去市民專線，我們也很無奈，只是照著規定走，你覺得麻煩我們覺得更麻煩，人潮從未少過的狀況下，補不完的貨、一直結帳、站門口還要被罵，工作量真的是以往的兩倍，身心疲憊，真的不要再罵我們跟丟錢給我們了.....想想看今天站在這的人如果是你的孩子。」

貼文一出，網友紛紛傻眼表示「有必要到罵髒話？太羞辱人了吧＝＝」、「真的辛苦你們了...會乖乖遵守」、「好扯，無法相信現在還有人不知道要分流，還罵店員髒話」、「大部分的客人還是很溫暖的，加油」、「我也是超市員工，拍拍你，一起加油」、「辛苦惹！好希望這些人可以將心比心，想想如果做這份工作的是你的家人小孩呢」、「罵髒話真的太扯了...加油啊」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
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支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
62.57%37.43%
2021-06-20-2021-06-23
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