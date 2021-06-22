超市人潮從沒少過！員工爆「上班內幕」　眾全驚：太羞辱

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「你們大罵門口量體溫看證件的員工，我們也不會讓你進來，你對我們罵髒話一點用處都沒有，只會顯得你水準很低，真的覺得分流有問題，拜託請你打去市民專線，我們也很無奈，只是照著規定走，你覺得麻煩我們覺得更麻煩，人潮從未少過的狀況下，補不完的貨、一直結帳、站門口還要被罵，工作量真的是以往的兩倍，身心疲憊，真的不要再罵我們跟丟錢給我們了.....想想看今天站在這的人如果是你的孩子。」
貼文一出，網友紛紛傻眼表示「有必要到罵髒話？太羞辱人了吧＝＝」、「真的辛苦你們了...會乖乖遵守」、「好扯，無法相信現在還有人不知道要分流，還罵店員髒話」、「大部分的客人還是很溫暖的，加油」、「我也是超市員工，拍拍你，一起加油」、「辛苦惹！好希望這些人可以將心比心，想想如果做這份工作的是你的家人小孩呢」、「罵髒話真的太扯了...加油啊」。（編輯：張嘉哲）
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