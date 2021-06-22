新世代Audi RS3即將現身，超過400匹馬力的五缸渦輪引擎是致勝焦點!

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從Audi釋出的測試車照片中可看到披著迷彩的車體塗裝上標有1-5的數字，代表著五缸渦輪引擎依舊是新世代RS3的正字招牌，雖然未透漏性能數據，不過據傳輸出將超過400匹馬力，且轉速峰值將上看7,000 rpm，並具備Launch Control功能，能以更快的換檔時間獲得最佳的起步加速表現，透過7速雙離合器變速箱的傳輸可在3.8秒內加速破100 km/h，最高極速可達290 km/h，比起競爭對手Mercedes-AMG CLA 45還要更快!
這次RS3還導入了新型扭力分配後差速器，利用多片式離合器來主動控制後軸左右輪的扭力輸出，例如發生轉向過度時則放大外側輪的輸出藉以平衡此現象發生，更極端的狀態下甚至可100%將動力全數釋放至單一側輪，此一設定將讓車尾動態更為靈活；另外這次在Audi Drive Select駕馭模式中還多了RS與RS Rear兩種選項，前者的後輪將獲得更多的動力輸出，同時減少轉向不足的機會讓車輛能做出更快的單圈成績，後者則盡可能地將動力傳輸至後輪，以便更輕易地做出甩尾動作。
新一代RS3依車型將有固定式與主動式兩種懸吊，前者比起一般車型擁有較為硬朗的彈簧與阻尼設定，後者可依駕駛模式主動調整懸吊的阻尼係數，底盤高度比起S3也低了10mm，相關的軸承、控制臂與副車架也換上強度更高的材質，甚至還有更競技設定的RS Sport Suspension Plus可以選擇，售價部分等到七月中會正式宣布，推出後車迷朋友可以好好期待新世代鋼砲的對決場面!