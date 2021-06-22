眾神保庇NOW線上法會 石碇伏虎宮自主創業顯神威

保庇NOW邀請臺灣廟宇文化創新協會召集知名宮、廟、壇合作，藉由科技的力量舉辦線上祈福法會，6/11展開第五場線上法會。攜手合作的七間知名宮、廟、壇之中，位於石碇的伏虎宮是台灣少數以虎爺宮為主神的廟宇，也是一位自主創業且有璀璨成績的神明。

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伏虎宮的虎爺公原本是迦納地藏庵的虎爺將軍，大約在民國八十年左右，虎爺宮透過降駕在基身之上表達自主創業的想法，但當時廟中有些委員不同意，但在虎爺將軍透過乩身連擲三十六個聖筊，顯現出神威，才有了今日的石碇伏虎宮。虎爺公領有九龍玉旨，是奉玉皇上帝旨意建廟濟世。

目前位於北宜高速公路石碇段、山坡上石碇區潭邊里的伏虎宮，廟地是由虎爺公自行選擇，是塊風水寶地。虎爺公是所謂的天虎爺，是降龍伏虎尊者的腳力，也因此現在伏虎宮內殿有一尊濟公禪師的神像，表示不忘舊主，同時濟公禪師也負起監督虎爺公的角色。

天虎將軍在下凡之前是降龍伏虎尊者的腳力，下凡之後因為尚存野性，所以跟著地藏王菩薩修行，之後野性盡除，擁有扛起一間廟宇的能力，才有今日的伏虎宮。

虎爺公的部將是五虎將軍，掌管五營，代表五方五行，分別是：中央招財虎，黃色屬土，為五虎將軍的總管，主掌正財運與偏財運；東方安樂虎，青色屬木，保佑健康與延年益壽；南方人氣虎，紅色屬火，在求子、求姻緣等領域特別擅長，藝人許效舜與妻子求子時到虎爺公廟就是受了人氣虎的庇佑，順利生子；西方吉祥虎，白色屬金，在轉運上特別有成效；北方行運虎，黑色屬水，擅長庇佑運氣不夠飽的信眾，在鎮運、補運之上特別專精。

五虎將軍都是以神將的方式呈現，平常若沒有特殊情事或極為重要的大事，基本上看不到五虎將軍出門。虎爺公同時也是財神，所以有許多前來伏虎宮求財的信眾，更多的是前來源院的信眾，每年的農曆六月初六是虎爺公的聖誕，在這一天都會有許多信眾前來參拜祝壽，待三級警戒結束後，大家就可以前去伏虎宮參拜，感受虎爺公的神威以及各具特色的五虎將軍。（編輯：黃彥昇）