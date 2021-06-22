名家論壇》蕭徐行／疫苗乞丐之說讓國民黨更邊緣化

國民黨說，要不是疫情四起，猝死率偏高，否則「蔡英文不會願意當乞丐去求日本給疫苗、蔡英文不會願意當乞丐去求美國給疫苗、蔡英文不會願意當乞丐去求台積電買疫苗」。相關人士還指稱，感謝的同時也應該要問問「超前乞丐」的無能政府，不足的疫苗呢。這樣既酸且辣的批評，雖然暫時舒緩了部分的民怨；但是有助於疫情的紓解、疫苗的取得嗎?





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民進黨因為疫情失分，卻沒有一個在野黨真正從中得到好處，那就是因為多數在野人士沒有做好監督政府的本分。國民黨如果還不趕快認真的面對疫情，了解民眾在疫情中所受的煎熬，提出專業又有建設性的意見，這樣酸言酸語的監督方式，只是爽了同溫層的心，對於拓展國民黨的支持度與打下2024年的江山是沒有實際助益的，國民黨在台灣政治的角色將更為邊緣化。





說穿了有可以用又有防護效果的疫苗最重要，老百姓有多少人真的在乎疫苗是別人捐的，有多少是自家採購的。在台灣緊急之時，國際關係良好的中國不願意真正放下統戰採取行動協助台灣處理疫苗問題，美日兩國卻二話不說地捐贈了數百萬的疫苗來台，就算是兩國是為了抗中才這樣快速運送疫苗，人民心中對於美日基於人道救援的義舉自然極為感激。





台灣於五月十一日發生COVID-19本土疫情大爆發以來，由於缺乏疫苗，中央政府又對於進行全民普篩作為猶豫不決，錯失阻斷病毒社區感染的良機，不僅疫情一再飆高，政府的束手無策使得台灣疫情政治的嚴重性也已超過疾病疫情本身帶來的影響，民眾的怨恨逐步累積，蔡政府無能的形象也深植人心。政府逼著民眾接受尚未完成測試的國產疫苗狀況連連，對於民間想要捐贈疫苗的善舉恣意否決，自身採購疫苗的計畫又說不出個所以然來，還要時時甩鍋中共的打壓與干擾，終於讓擔心生命安全卻又無法施打疫苗的民眾怨氣大發，國內政局有著風雨欲來的動亂跡象。





為了穩定台灣的民心士氣，以防中國趁虛而入，加上隨著疫情惡化，台灣民眾接受大陸疫苗的比例節節升高，美日乃在短短的兩星期內趕緊調配了數百萬的疫苗到台灣，以解民心動盪。美國更派遣三位參議員搭乘軍機直接到台灣宣示美國對於台灣的支持外，在這次250萬劑莫德納捐贈台灣時，美國官員對於台灣「在全球市場購買疫苗時面臨不公平的挑戰」表示遺憾外，也說「中國為了政治目的阻止台灣購買疫苗，我們認為應該譴責。」外國媒體都以美國為了抗中保台，所以不僅提前把疫苗運抵台灣，而且數量還大幅增加。





毫無疑問，隨著這幾年中美角力的趨勢日益嚴峻，美國對於中國多所抵制，除了香港與新疆問題外，台灣這個第一島鏈的抗中核心更需要守住，這早已是美國民主與共和兩黨的國際政策基本概念。可惜國民黨始終沒有認清美國的反中政策，沒有積極跟美日兩國溝通理念，造成美國在這幾年幾乎都只跟民進黨保持聯繫，甚至完全套用民進黨的兩岸政策，讓台灣只有一個聲音，國民黨逐漸在對外事務中被邊緣化。





此時的國民黨，雖有部分黨公職向美國表達感謝，但感謝之餘，實在不需要再譏諷民進黨政府「接受援助的疫苗比採購的多」，是乞丐政府。民眾早就認為疫苗採購不力是民進黨的責任，這樣小鼻子小眼睛的酸言酸語只代表心胸狹隘，不能顯現國民黨的高明。設想國民黨號稱百年大黨，難道找不出人材幫忙想方設法洽購歐美國家疫苗嗎？該黨難道找不出許多有能力者幫忙捐贈物資，捐贈疫苗嗎?如果只會出一張嘴批評民進黨，卻拿不出具體行動，民眾也許不支持民進黨了，選票也不一定會投給國民黨，這也就是近來的民調資料顯示，民進黨與蔡總統的支持度下降，國民黨與國民黨政治人物卻沒有因此得利，成為民眾信任的政黨。





事實顯示，國民黨一連串的反諷行動，在民眾正受疫情煎熬之際，並不討喜。根本原因就在於只是製造更多的口業，卻沒有針對民進黨防疫的缺失以及採購疫苗上的失誤找出實際的問題，這不僅被民眾看破了手腳，也漸漸被極力想固守台灣以防中共突破第一島鏈的美日兩國所遺棄。國民黨若要繼續在台灣生存，該多聽現任國民黨縣市首的看法，好好的學習縣市首長接地氣的作法，不要老是打高空，言不及義，否則即使民眾唾棄民進黨，國民黨在2024年也不一定會得利，只會更被邊緣化的。











●作者：蕭徐行／資深媒體人





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