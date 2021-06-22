眾神保庇NOW線上法會 麥寮拱範宮開山媽神威遠播

保庇NOW邀請臺灣廟宇文化創新協會召集知名宮、廟、壇合作，藉由科技的力量舉辦線上祈福法會，6/13展開第六場線上法會。攜手合作的七間知名宮、廟、壇之中，位於雲林麥寮的拱範宮是台灣媽祖信仰的重鎮，開基媽祖來自湄州祖廟朝天閣，信徒稱為開山媽祖。

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拱範宮位於雲林縣麥寮，與北港朝天宮、馬鳴山鎮安宮、臺西安西府並稱雲林四大廟，其香火十分鼎盛，從此分靈出去的廟宇約有五千之數。拱範宮創建於清康熙二十四年（1685），純真禪師恭迎湄洲朝天閣六媽金身前來台灣，於海豐港街創建拱範宮。乾隆年間新虎尾溪發生水患，開山六媽以托夢警示信眾，要大家趕緊離開，之後在乾隆七年將拱範宮遷建於現址。拱範宮轄境共分五股，涵蓋麥寮、東勢、臺西、褒忠、崙背五個鄉鎮，每年在媽祖聖誕時都會依序巡幸五股，讓大家都能籠罩在開山媽祖的神沐之下。

拱範宮的廟宇藝術是十分有價值的，有許多地方都是採取「對場作」的方式建成，在正殿的八卦藻井之處就可看見當初「對場作」的痕跡。拱範宮的八卦藻井並沒有封起來，而是可以明顯看到一根橫梁上畫著太極，因為當初建造內殿時是由泉州派與漳州派兩邊互相「對場作」，雙方難分高下，因此未依照常規將八卦藻井上的橫梁封起來。