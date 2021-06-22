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眾神保庇NOW線上法會 麥寮拱範宮開山媽神威遠播

麥寮拱範宮是台灣媽祖信仰重鎮。（圖／麥寮拱範宮授權提供）
麥寮拱範宮是台灣媽祖信仰重鎮。（圖／麥寮拱範宮授權提供）

新媒體行銷處/綜合報導

2021-06-22 09:50:49

保庇NOW邀請臺灣廟宇文化創新協會召集知名宮、廟、壇合作，藉由科技的力量舉辦線上祈福法會，6/13展開第六場線上法會。攜手合作的七間知名宮、廟、壇之中，位於雲林麥寮的拱範宮是台灣媽祖信仰的重鎮，開基媽祖來自湄州祖廟朝天閣，信徒稱為開山媽祖。

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拱範宮位於雲林縣麥寮，與北港朝天宮、馬鳴山鎮安宮、臺西安西府並稱雲林四大廟，其香火十分鼎盛，從此分靈出去的廟宇約有五千之數。拱範宮創建於清康熙二十四年（1685），純真禪師恭迎湄洲朝天閣六媽金身前來台灣，於海豐港街創建拱範宮。乾隆年間新虎尾溪發生水患，開山六媽以托夢警示信眾，要大家趕緊離開，之後在乾隆七年將拱範宮遷建於現址。拱範宮轄境共分五股，涵蓋麥寮、東勢、臺西、褒忠、崙背五個鄉鎮，每年在媽祖聖誕時都會依序巡幸五股，讓大家都能籠罩在開山媽祖的神沐之下。

拱範宮的廟宇藝術是十分有價值的，有許多地方都是採取「對場作」的方式建成，在正殿的八卦藻井之處就可看見當初「對場作」的痕跡。拱範宮的八卦藻井並沒有封起來，而是可以明顯看到一根橫梁上畫著太極，因為當初建造內殿時是由泉州派與漳州派兩邊互相「對場作」，雙方難分高下，因此未依照常規將八卦藻井上的橫梁封起來。

拱範宮內也有少見的龍王尊神，目前全台灣只有麥寮拱範宮、鹿港龍山寺、台北龍山寺、淡水福佑宮四間廟宇有祭拜這種形式的龍王尊神，在每年端午節前夕，拱範宮都會將龍王尊神請出來，保佑風調雨順、國泰民安。在剪黏藝術上，拱範宮採取的是古法的剪黏，用碗將想要剪黏的形狀一一剪出再仔細黏上，是現在已經非常罕見的藝術形式。

拱範宮在日治時代亦留下了赫赫神威，在日治時期的皇民化運動，曾有一股由日本政府推起的打壓在地信仰的風潮，就是藉由各種形式打壓信仰，但拱範宮在這段時期不但沒有受到損害，反而還能增修廟宇，其中也有著一段傳奇故事。

據傳在皇民化運動時期，有一位日本軍官想將拱範宮的廟地作為自己的宿舍，打算拆掉拱範宮，但那位日本軍官卻受到拱範宮媽祖的托夢，媽祖表示，若日本軍官不破壞拱範宮，媽祖婆可以保佑他仕途順遂，後來該名軍官的仕途果然有所升遷，因此還願了一座日本形式的神轎，這座神轎目前被拱範宮謹慎收藏，這不僅是歷史文物，也是開山媽祖在台灣歷史上留下顯赫一筆的最佳證據。（編輯：黃彥昇）

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