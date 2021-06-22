舊沙發翻出泛黃信紙！老夫妻一看「內容」嚇歪：是預言家
英國有一位室內裝潢師在幫客戶整理舊沙發時，意外發現一張泛黃的信紙，是一名11歲女童在1969年所寫的，題目是要學生幻想未來的生活場景，並撰寫成一篇作文，結果他發現裡頭的內容，幾乎與現今社會相符，讓人看了相當驚訝，而網友也忍不住直呼「她是預言家吧！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-22 10:44:18
綜合外媒報導，67歲的彼得（Peter Beckerton）在英國彼得伯勒（Peterborough）擔任室內裝潢師，他日前替客戶整理一張老舊的三人座沙發時，意外在沙發側面發現一張泛黃的信紙，從紙上的資訊得知，該信寫於1969年2月23日，似乎是一名11歲女孩的回家作業，因為上頭還能看到老師批改的痕跡。
彼得對這張紙相當感興趣，於是將它帶回家與老婆羅莎（Rosa）分享，從內容可以看出，題目是要學生幻想未來的生活場景，而女孩則寫道，因為自己對金錢管理十分有興趣，所以推測未來會在銀行工作，並在1980年時結婚，甚至還說未來會有「取代三餐」的口香糖。
女孩接著說，以後會出現只要按鍵，就能自動開關的電動門，還有一種可以一邊通話、一邊透過螢幕看到對方的方型物體，而這些敘述都與現代的發展雷同，讓夫妻倆感到相當有趣。羅莎也忍不住說「我老公以前在沙發、傢俱的背後發現過各式各樣的垃圾，從來沒找過這麼有趣的」，她最後也決定將這封「預言信」公開，並希望能透過網路，找到今年應該62歲的這位原作者。（編輯：許智超）