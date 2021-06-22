「網路購物」大勝實體店面？過來人曝光4缺點：差別超大
近日新冠肺炎疫情在台灣爆發，而我國政府也祭出許多相對應政策，如發放紓困、全國升三級警戒等，讓許多民眾在生活習性上有很大的改變，原本的購物型態從實體店面轉戰成網路商城，而近日就有網友對此表示疑惑「『網路購物』是否大勝實體店面？」沒想到就有過來人曝光了3個缺點，直言「差別其實很大」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-22 13:47:47
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「網路購物方便為何還要實體店面？」的文章表示，「早上西門町店面關光光，感覺房東快活不下去了，又死不降房租」，也因此他更疑惑「網路購物很方便啊，為何還要去實體店面買東西？」此篇文章一發出，立刻引起網友們熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「商品退換」、「商品現貨」、「商品材質」和「商品運費」為四大網路購物無法贏過實體店面的缺點，「網路還要等」、「網路還要等，而且也不確定實際物況」、「沒有免運，小東西網路不一定便宜」、「要等時間、要運費，有的實物會有落差，網購偶爾會踩雷啊」、「很多東西還是要摸到坐到看到才知道」、「看實物有差，總比買來不合心意的好」、「現貨阿，能拿現貨幹嘛等」、「網購不合意的來回太浪費時間，還有運費」。（編輯：王柏文）