企業捐高流量氧氣鼻導管全配系統 轉11家責任醫院使用
全國疫情嚴峻，桃園市14家企業集資2000多萬購買高流量氧氣鼻導管全配系統HFNC120餘台，捐贈給桃園市11家責任醫院，今（22）日上午由桃園市長鄭文燦主持捐贈儀式，林口長庚醫院副院長邱政洵及部立桃園醫院副院長陳日昌代表受贈。
記者李春台/桃園報導
2021-06-22 14:41:44
鄭文燦表示，疫情期間確診人數攀升、重症患者比例增加，醫院在防疫第一線，基於全國醫療資源共同調度，且雙北疫情較嚴重，因此林口長庚醫院及部立桃園醫院收治不少重症病患，且多數非桃園市民，收治過程累積豐富的藥物、插管及換血治療的經驗。本次所受贈的高流量氧氣鼻導管全配系統HFNC對於照顧重症病患的氧氣治療助益良多，除了給醫院更大的支持外，確診者也能擁有較好的診療設備，獲得更好的照顧，並祈願每位重症病患早日康復出院。
長庚醫院副院長邱政洵針對新冠病毒疫情進行簡報時表示，長庚醫院以收治中重症及急重症個案為主，除了超前部署將急性一般床提升為專責ICU病床，也配合醫療及採檢量能，24小時排班執行PCR及抗原快篩防疫檢驗，全力救治確診者。
邱政洵指出，當前印度衍伸變種病毒逐漸成為國外主要的病毒株，而邊境檢疫防守對社區嚴防印度病毒株的流行至關重要，因此應儘快讓國門高風險人員完成兩劑完整疫苗接種，並落實入境普篩，台灣也應提前因應，積極接洽採購針對變種病毒的二代疫苗，提升面對變種株的保護力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。