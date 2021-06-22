P聯盟／首屆新人選秀採線上進行　狀元保證9萬月薪

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未與本聯盟球團有正式球員合約或不符本聯盟自由球員身分*之球員皆須透過選秀加入球團，與國內外球團及其相關企業簽訂合約且仍在效期內不得報名參加選秀，違者自負法律責任。
欲參加選秀者，需應年滿20歲，但曾註冊大專籃球聯賽之在學學生，應於選秀年8月31日(含)前已年滿21歲或完成大三以上之學業，未曾在本聯盟註冊，並具有下列資格之一者：
1. 具有臺灣高中籃球聯賽甲級、大專籃球聯賽公開一級資歷（外籍生球員必須曾於臺灣高中、大專籃球聯賽連續註冊滿2年），或其他地區同等學生籃球聯賽資歷經過任一聯盟所屬球隊總教練或聯盟推薦（須附推薦信並簽章）。
2. 未滿27歲之華裔球員（1995年1月1日（含）後出生者）須經過任一聯盟所屬球隊總教練或聯盟推薦（須附推薦信並簽章）後參加選秀。
至於各隊選秀順序，在考量上季各隊季後賽戰績以及新球隊加入之狀況，順序依序為，
第一輪 攻城獅、鋼鐵人、國王、領航猿、夢想家勇士、國王、鋼鐵人。
第二輪攻城獅、鋼鐵人、國王、領航猿、夢想家、勇士。
第三輪攻城獅、國王、鋼鐵人、領航猿、夢想家、勇士。
註：此為選秀順位示意圖，非最終選秀輪次
此外，聯盟也規定新秀合約形式與年限應為制式2+1形式合約，前2年為保證合約，第3年為球隊選擇權，新秀合約若附帶旅外條款，必須履行完前2年保證合約才可以執行旅外條款，一旦執行旅外條款，未來再回到聯盟，原球團得視原先新秀合約尚未履行之部份，保有第3年球隊選擇權、優先議價權與比價留人權。
薪資部分，新秀合約薪資最低月薪為首輪第一順位9萬（新台幣，以下皆同）、第二順位8萬、第三順位7萬，最高年薪為180萬；其餘首輪順位為6萬、次輪5萬，第三輪以後為4萬，最高年薪為150萬。凡曾獲選為FIBA國際正式錦標賽中華代表隊（世界盃會內賽、亞洲盃會內賽、亞洲運動會12人名單，世界盃&亞洲盃資格賽同一階段兩場比賽皆須登錄出賽）者月薪最低12萬，最高年薪為200萬元，未依保障薪資給付，該球員可向聯盟申訴，要求離開該球隊，成為自由球員。（如已簽訂新秀合約後入選當年度FIBA國際正式錦標賽中華代表隊者，須於賽事結束下個月起調整為月薪最低12萬，並按比例調整最高年薪。）所有簽約金、非現金之實物收入等皆算在年薪內，簽約金則按合約年分攤提至每年合約中。
PLG 2021年新人選秀詳細資格及申請辦法，請至PLG官網 https://pleagueofficial.com 查閱並下載相關申請表單。
*P. LEAGUE+ 自由球員定義
今年底前滿20歲（2001年12月31日（含）前出生者），且目前未與任何聯盟所屬球隊存在正式球員合約，且符合下列任一條件者，即具有自由球員之資格：
1. 今年底前年滿27歲（ 1994年12月31日（含）前出生者）之非學生球員。
2. 曾註冊過本聯盟、各國頂級籃球聯賽（詳見FIBA官網所列 http://www.fiba.basketball/）或聯盟認定之籃球聯盟（包含SBL超級籃球聯賽、ASEAN Basketball League(ABL)）之球員。
3. 今年底滿27歲（ 1994年12月31日（含）前出生者）符合華裔球員身分（非持有中華民國護照，且持有中華民國僑委會之華僑身分證明，且親生父母其中一方亦具有中華民國護照或身分證，或16歲後持有中華民國護照且親生父母其中一方亦持有中華民國護照或身分證之球員）認定資格之球員。
4. 曾參加過本聯盟選秀並落選之球員。