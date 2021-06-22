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P聯盟／攻城獅擠下2新球隊拿狀元籤　陳建州解釋選秀順位

▲P.League+執行長陳建州解釋首屆新人選秀順位如何制定。（圖／NOWnews攝）
▲P.League+執行長陳建州解釋首屆新人選秀順位如何制定。（圖／NOWnews攝）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-22 16:34:00

P. LEAGUE+今(22)日公布聯盟史上第1次新人選秀會，將於7月21日採線上方式進行，其中新竹攻城獅拿下狀元籤，2支新加入的球隊則在首輪有2次選秀機會，聯盟執行長「黑人」陳建州解釋選秀順位如何制定。

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聯盟選秀順位參照前一球季戰績排序，若兩隊戰績相同，再比較對戰紀錄，但今年要開打的第2季加入2支新球隊，聯盟表示，經開會決定由首季墊底的攻城獅取得狀元籤，高雄鋼鐵人和新北國王擲銅板決定先後。

陳建州解釋，「第一次選秀的順序，聯盟為了兼顧原有球隊與新加入球隊的公平性及權益，新竹攻城獅擁有狀元籤，新加入的兩支球隊高雄鋼鐵人與新北國王用擲銅板的方式決定先後次序，並且新球隊在第一輪擁有兩次機會，這是建立規章重要的一步，也是我們聯盟一直在努力的方向！」

因此得出選秀順位為：

第一輪 攻城獅、鋼鐵人、國王、領航猿、夢想家勇士、國王、鋼鐵人。

第二輪攻城獅、鋼鐵人、國王、領航猿、夢想家、勇士。

第三輪攻城獅、國王、鋼鐵人、領航猿、夢想家、勇士。    

(註：此為選秀順位示意圖，非最終選秀輪次)

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