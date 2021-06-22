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減輕失業勞工子女就學負擔！勞動部：核發逾8千萬補助

▲勞動部辦理失業勞工子女就學補助，助審核結果通知單，已於6月17日掛號寄發。（圖／NOWnews資料照，新北市勞工局提供）
▲勞動部辦理失業勞工子女就學補助，助審核結果通知單，已於6月17日掛號寄發。（圖／NOWnews資料照，新北市勞工局提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-06-22 16:49:24

本土疫情衝擊經濟發展，勞動部為減輕非自願離職失業勞工的子女就學負擔，每年配合學校開學，辦理失業勞工子女就學補助，勞動部今（22）日表示，109學年度第2學期就學補助審核結果通知單，已於6月17日掛號寄發，合格者完成撥款，合格率約79.10%，共計有3662人受惠，補助金額共計8074萬餘元。

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勞動部指出，109學年度第2學期失業勞工子女就學補助於2月22日至3月17日止受理申請，共計受理3846件，該等申請資料經與勞工保險局之勞工保險、就業保險、失業給付資料檔、財政部提供之申請人及其配偶108年所得資料檔及教育部之政府各類助學措施結果檔，勾稽比對，於6月17日完成審核並寄發結果通知單，合格者補助款將直接匯入申請人帳戶或寄發支票。

而本學期受理件數經審核後，計有3042件合格、804件不合格，合格率約79.10%，合格子女數計3662人，補助金額共計8074萬餘元。勞動部說明，申請109學年度第2學期失業勞工子女就學補助合格者，就讀公立高中職子女每學期每名補助4000元，私立高中職子女每名補助6000元，公立大專校院子女每名補助1萬3600元，私立大專校院子女每名補助2萬4000元。此外，對於獨力負擔家計，像是離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等，或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給20%。

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