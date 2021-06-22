憂打疫苗致霸凌　日本政府不建議中學生集體接種

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日本放送協會（NHK）報導，對於國中生與高中生，文部科學大臣荻生田光一今天表示，目前不推薦集體接種疫苗，擔憂若在學校集體施打，恐怕會因有沒有打疫苗發生霸凌問題；若有人希望接種，要在監護人同意下，請家庭醫師個別施打。
日本中央政府今天並將接種指南行文給全國各地的教育委員會，表示因缺乏對監護人說明的機會、避免發生因同儕壓力去接種疫苗等因素，目前不推薦集體接種。
日本經濟新聞報導，這份發給全國教育委員會的指南中也提及，若地區醫療體系難以為中學生個別施打疫苗，也允許集體接種，但必須避免因此發生霸凌或歧視，不得強制要求接種疫苗；須先徵求監護人同意，在下課或假日等時段施打，也不得以學生是否有打疫苗作為參加學校活動的條件。
根據2020年度的學校基本調查，日本的國高中生共約630萬人。
日本首相菅義偉希望10到11月能為所有人完成施打疫苗。根據首相官邸（辦公室）的資料，優先接種疫苗的65歲以上長者，至20日為止有約45%的1600多萬人打完第一劑。
在64歲以下者方面，21日起開放在企業與學校的「職域接種」，截至21日下午全國已有3795個會場申請，預定約為1464萬人接種；預料每天約可接種20萬劑。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1100622