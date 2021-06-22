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憂打疫苗致霸凌　日本政府不建議中學生集體接種

▲日本政府日前將輝瑞疫苗公費施打對象放寬到12歲以上，但因擔憂同儕壓力或導致霸凌等因素，日本政府今天行文給全國教育委員會，表示國高中生「目前不推薦集體接種疫苗」。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本政府日前將輝瑞疫苗公費施打對象放寬到12歲以上，但因擔憂同儕壓力或導致霸凌等因素，日本政府今天行文給全國教育委員會，表示國高中生「目前不推薦集體接種疫苗」。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-22 17:15:28

（中央社東京22日綜合外電報導）日本政府日前將輝瑞疫苗公費施打對象放寬到12歲以上，但因擔憂同儕壓力或導致霸凌等因素，日本政府今天行文給全國教育委員會，表示國高中生「目前不推薦集體接種疫苗」。

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日本政府5月底決定將公費施打輝瑞（Pfizer）疫苗的對象，從16歲以上擴大到12歲以上；厚生勞動省與文部科學省因此開始討論12歲到15歲的國中生與高中生應如何施打疫苗。

日本放送協會（NHK）報導，對於國中生與高中生，文部科學大臣荻生田光一今天表示，目前不推薦集體接種疫苗，擔憂若在學校集體施打，恐怕會因有沒有打疫苗發生霸凌問題；若有人希望接種，要在監護人同意下，請家庭醫師個別施打。

日本中央政府今天並將接種指南行文給全國各地的教育委員會，表示因缺乏對監護人說明的機會、避免發生因同儕壓力去接種疫苗等因素，目前不推薦集體接種。

日本經濟新聞報導，這份發給全國教育委員會的指南中也提及，若地區醫療體系難以為中學生個別施打疫苗，也允許集體接種，但必須避免因此發生霸凌或歧視，不得強制要求接種疫苗；須先徵求監護人同意，在下課或假日等時段施打，也不得以學生是否有打疫苗作為參加學校活動的條件。

根據2020年度的學校基本調查，日本的國高中生共約630萬人。

日本首相菅義偉希望10到11月能為所有人完成施打疫苗。根據首相官邸（辦公室）的資料，優先接種疫苗的65歲以上長者，至20日為止有約45%的1600多萬人打完第一劑。

在64歲以下者方面，21日起開放在企業與學校的「職域接種」，截至21日下午全國已有3795個會場申請，預定約為1464萬人接種；預料每天約可接種20萬劑。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1100622

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同島一命，尊重中央專業
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18.72%81.28%
2021-06-21-2021-06-24

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病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.51%7.49%
2021-06-21-2021-06-24

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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
44.37%55.63%
2021-06-20-2021-06-23

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