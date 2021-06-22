桃園青年局推出防疫三雲計畫　助力青年暑假精彩不打烊

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「雲志工」則將於7月開始招募1,000名線上志工，展開青年線上志工服務活動，不受限於實體志願服務的執行，可改以線上行動取得志工服務認證時數。例如運用自身社群平台的影響力分享具有公益性及公共議題的文章、挖掘周遭暖心的人事物透過影像紀錄分享、挑戰一日行動家自拍自錄影片等，青年局鼓勵青年用多元的方式進行服務行動，讓志願服務的熱血行動持續進行，完成任務取得數位服務證書。
「雲社團」則是為廣大的社團青年尋找情感紓壓出口，例如社課、工作坊及成發改以線上形式進行，將有魔術社、漫研社、嘻研社等多達10種不同類型之社團在青年局IG推出線上聯合成果發表活動及線上宅社課，另外還有音樂型學生社團串聯防疫正能量推出抗疫歌曲創作，充分發揮社團青年影響力，再加上IG談心直播室舒緩防疫憂鬱能量等多種線上行銷活動。
青年局長顏蔚慈表示：突如其來的疫情打亂了很多計畫，但是青年局依然在線上為青年提供服務，希望通過防疫三雲計畫的豐富內容，讓同學們的防疫生活不僅不無聊，更能夠藉此提升自我、持續行動，在線上也能發揮青年的影響力！
詳細防疫三雲計畫內容，包含線上課程介紹、志工參與、社團活動串聯等，可至桃園市政府青年事務局官網(https://youth.tycg.gov.tw/)查詢或持續關注桃園市政府青年事務局FB及IG訊息。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。