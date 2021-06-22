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桃園青年局推出防疫三雲計畫　助力青年暑假精彩不打烊

▲雲志工：高中職學生抗疫大合唱串聯。（圖／桃園市政府青年局提供）
▲雲志工：高中職學生抗疫大合唱串聯。（圖／桃園市政府青年局提供）

記者李春台/桃園報導

2021-06-22 18:06:18

全台三級疫情警戒之下，校園停課、實體活動取消，社團的成果發表會亦同步被迫取消，桃園青年局面對停課不停學的防疫新世代，應變推出「防疫三雲計畫」，針對青年職能課程、社團活動、志工服務三大面向，轉以雲端計畫開展，「雲課堂」、「雲志工」、「雲社團」三朵雲讓青年朋友防疫居家不寂寞，暑假依舊精彩不打烊。

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青年局表示，防疫三雲計畫中的「雲課堂」開設多達66堂的線上職能課程與線上才藝課程，自六月份開始，在青年局臉書粉絲專頁線上直播。透過線上職能課程，邀請不同的業界前輩傳道授業解惑各類青年就業需求，不論是因應畢業季推出求職面試技巧或是給職場老鳥的職場生存守則，不同職涯主題滿足各類宅青年；線上才藝課程則有滿滿手作課程、創客實作、生活應用、企劃課程等，讓居家生活更加豐富多彩，充實自我。

「雲志工」則將於7月開始招募1,000名線上志工，展開青年線上志工服務活動，不受限於實體志願服務的執行，可改以線上行動取得志工服務認證時數。例如運用自身社群平台的影響力分享具有公益性及公共議題的文章、挖掘周遭暖心的人事物透過影像紀錄分享、挑戰一日行動家自拍自錄影片等，青年局鼓勵青年用多元的方式進行服務行動，讓志願服務的熱血行動持續進行，完成任務取得數位服務證書。

▲桃園青年局應變推出「防疫三雲計畫」，針對青年職能課程、社團活動、志工服務三大面向，轉以雲端計畫開展「雲課堂」、「雲志工」、「雲社團」三雲計畫。（圖／桃園市政府青年局提供）
▲桃園青年局應變推出「防疫三雲計畫」，針對青年職能課程、社團活動、志工服務三大面向，轉以雲端計畫開展「雲課堂」、「雲志工」、「雲社團」三雲計畫。（圖／桃園市政府青年局提供）
 

「雲社團」則是為廣大的社團青年尋找情感紓壓出口，例如社課、工作坊及成發改以線上形式進行，將有魔術社、漫研社、嘻研社等多達10種不同類型之社團在青年局IG推出線上聯合成果發表活動及線上宅社課，另外還有音樂型學生社團串聯防疫正能量推出抗疫歌曲創作，充分發揮社團青年影響力，再加上IG談心直播室舒緩防疫憂鬱能量等多種線上行銷活動。

青年局長顏蔚慈表示：突如其來的疫情打亂了很多計畫，但是青年局依然在線上為青年提供服務，希望通過防疫三雲計畫的豐富內容，讓同學們的防疫生活不僅不無聊，更能夠藉此提升自我、持續行動，在線上也能發揮青年的影響力！

詳細防疫三雲計畫內容，包含線上課程介紹、志工參與、社團活動串聯等，可至桃園市政府青年事務局官網(https://youth.tycg.gov.tw/)查詢或持續關注桃園市政府青年事務局FB及IG訊息。

▲雲課堂：線上職涯課程（圖／桃園市政府青年局提供）
▲雲課堂：線上職涯課程（圖／桃園市政府青年局提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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