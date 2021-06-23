房市／高雄鐵路綠園道將完工　住宅翻身

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綠園道美化環境，沿線兩側也成景觀第一排，身價較過去成長。以左營段兩側馬卡道路及翠華路為例，根據金融聯徵中心統計高雄市房貸資料顯示，今年第一季全市平均授信額度最高的路段，就在馬卡道路，達2124萬，該路段房價鑑估值約2764萬左右，這也是該路段首次躍居全市最高價位路段，且是高雄當季唯一貸款金額超過2000萬元的路段。
信義房屋美術明誠店店長袁國庭指出，鐵路尚未地下化時，火車行經會產生噪音及震動，屬嫌惡設施；但隨著鐵路地下化，原鐵軌改為綠園道，不僅嫌惡設施消除了，環境也變美，「鐵軌第一排變成景觀第一排」。由於美術館特區與周邊房價相對高，置產客較少，多以自住客為主，因此，過去有鐵軌行經時，多數自住客認為太吵，多不會考慮往馬卡道路、翠華路一帶看屋，如今因環境改善，看屋意願提高，等於美術館特區範圍向外更為擴大。
袁國庭進一步說明，翠華路位在內惟舊聚落側，土地比較零散，新建案相對少，而馬卡道路則與美術館特區相連，新建案較多，目前開價也相對更高，以景觀首排屋齡10年內大樓高樓層來看，單價都在30萬以上，中低樓層也有27至28萬間的行情，幾乎比正美術館特區內沒有景觀的物件還貴；不只如此，據傳日後還有知名建商推案將挑戰5字頭，可謂創下美術館特區新高。