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特企／海喬建設「言葉の庭」享受日本庭園藝術之美

▲「言葉の庭」延續建築品牌理念，千坪基地位於八德大湳交流道下約三分鐘車程，以日式侘寂美學塑造社區氛圍，強調與自然共處的和諧。（圖／資料照片）
▲「言葉の庭」延續建築品牌理念，千坪基地位於八德大湳交流道下約三分鐘車程，以日式侘寂美學塑造社區氛圍，強調與自然共處的和諧。（圖／資料照片）

本報訊

2021-06-22 18:21:02

根據成屋市場統計實價資料，桃園市八德區為桃園市主要交易熱區中漲幅最高的區域。除了桃園捷運綠線G04三鶯延伸線LB14共構站為桃園首座捷運站體聯合開發案，三鶯線延伸段通車，更拉近雙北桃園距離，打造北北桃一小時生活圈，未來從八德前往雙北地區輕鬆便捷。

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海喬建設為擁有多年營造經驗的建築團隊，一期位於南崁河岸首排“清水硯”融合海喬三大核心理念，人性、美學與創新，以新穎的思維，打造出不凡的建築，創下100%熱銷佳績。

二號作品「言葉の庭」延續建築品牌理念，千坪基地位於八德大湳交流道下約三分鐘車程，以日式侘寂美學塑造社區氛圍，強調與自然共處的和諧。而言葉の庭日文譯為「會說話的庭園」，透過植栽園藝呈現綠意盎然的「動」態，結合日式景觀枯山水的細沙碎石表現川流樣貌，由所構成的「砂紋」呈現「靜」的意象，在動靜之間感受清淨禪意，幫助居住者放鬆享受日本庭園藝術之美。

本案採全方位公設規劃，一進社區大廳即可感受愜意氛圍，開放式沙發區透過落地窗感受庭園的四季之美，更貼心設計紓壓空間、瑜珈體感和多功能視聽室等多項公設，將日本建築大師中村好文的「居心地」概念融入生活，將舒適空間的思維運用至家中每一個角落，讓這裡成為每位居住者心裡的一方天地。



海喬建築團隊Ｘ瀚悅行銷團隊
《海喬言葉の庭》
私藏庭園｜一期一會
寂美日式宅｜純靜2~3房
(03)366-7500
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病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
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2021-06-20-2021-06-23

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