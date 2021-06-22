特企／按讚就捐款　佳福柏斯市建案超暖心

國內疫情嚴峻、三級警戒延長，許多社福團體的儲備物資大大減少，台中梧棲區知名建案「佳福柏斯市」期望透過粉絲專頁貼文按讚分享，既達到捐贈物資的目標，也希望達到拋磚引玉的作用，讓大家更關注社福單位的需求。





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疫情阻隔了人與人的距離，但心的距離卻更加靠近，警戒升級以來，辛勞的一線醫護持續收到來自四面八方的暖心捐贈，但在社會角落裡，有一群同樣因為疫情、而深受影響的社服團體，因為疫情、所以捐贈的物資來源也大大減少、出外採買更加困難，因為疫情、所以單位內的防疫措施更加嚴謹，也因此許多物資都低於平常的儲備量。





台中在地建案「佳福柏斯市」感受到社福團體的物資需求日益增加、刻不容緩，便迅速連繫台中市各社福團體，如：瑪利亞啟智學園、瑪利亞霧峰教養家園、台中市愛心家園、台中光音育幼院、甘霖基金會、財團法人基督教惠明盲人福利基金會、等家寶寶社會福利協會等等，深入了解社服團體的困境後，決定於粉絲專頁舉辦按讚捐款活動，即日起，佳福柏斯市「粉絲專頁置頂貼文」每收到一個讚，即累積10元物資基金，他們將於每月底統計新增讚數、依照各單位所提出之清單，捐出各社福單位所需要的物資，以集滿1萬個讚為目標，預計第一批物資７月初就能送達，給予最實際的幫助。





佳福建設、宏峰代銷、南鋒廣告本著一片熱忱，盡一己之力為社福單位加油，也十分感謝眾多熱心協同廠商，如：無毒農-友善環境的安心水果、一點利蔬果批發、耕坊行股份有限公司等等，更感謝參與按讚的每個人，後續也會持續與各單位聯繫，深信只要一齊努力，一定能早日度過難關，回歸珍貴日常。



