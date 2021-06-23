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WHO計劃在南非建立RNA技術轉讓中心　造福全非洲

▲世界衛生組織已宣布將為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗建立第一座RNA（mRNA）技術轉讓中心，地點選在南非，或許未來一年內可以大量生產疫苗，造福非洲人民。示意圖。（圖／ingimage）
▲世界衛生組織已宣布將為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗建立第一座RNA（mRNA）技術轉讓中心，地點選在南非，或許未來一年內可以大量生產疫苗，造福非洲人民。示意圖。（圖／ingimage）

中央社

2021-06-23 08:30:00

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡22日專電）世界衛生組織已宣布將為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗建立第一座RNA（mRNA）技術轉讓中心，地點選在南非，或許未來一年內可以大量生產疫苗，造福非洲人民。

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這個中心功能包括允許生產疫苗、藥品以及與健康相關的有價值商品。

南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLIVE）21日引述總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）表示，這將是一項歷史性創舉，促使非洲走向自決之路。

他說：「在通過這項決議和其他倡議後，我們將改變世人認為非洲是疾病與發展不良所在地的看法。取而代之的說法將會是，我們減輕疾病並且自立自強，以及在可持續性發展方面所取得的成就，增強對人民健康負責任的能力。」

拉瑪佛沙與世界衛生組織（WHO）官員透過視訊與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）就上述議題舉行會談。

當被問及這項決議對於正迎來第3波疫情高峰的南非所產生的重要性時，拉瑪佛沙說：「我們非洲一直呼籲給予技術轉移以便自己製造疫苗。如今事實證明，我們無法繼續依賴非洲以外的國家所生產的疫苗，因為它們永遠不來，也永遠不準時抵達，人民只有繼續死亡。這項決議跨出了驚人的一步。」

他接著說：「關於如何改善取得藥物、疫苗與診斷的管道，我們已經持續爭論多年。因此，十分感謝世界衛生組織願意踏出這大膽的一步，也讚揚會員國願意從討論落實為實際工作與現實性發展。」

「我們不會失敗。南非歡迎設立疫苗技術轉讓中心，同時利用非洲大陸現有的能力和專業知識為這一項努力做出貢獻。通過這項技術、知識和專業知識的投資，我們將超越疫苗的開發和製造，進入一個創新和進步的新時代。」

報導指出，雖然還不清楚該何時成立這所中心，但是目前擔任世界衛生組織首席科學家的斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）表示，這可能需要幾個月的時間。

她說：「南非生產疫苗的時間表取決於是否擁有試驗與測試的技術，而這些技術可以輕易轉移到南非現有的設備中。我們有望在9至12個月內看到南非生產疫苗。在接下來的幾週內，我們會儘快提供更多細節。」（編輯：黃自強）1100622

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