NBA／保羅不打東京奧運　美國男籃陣容呼之欲出

幫助太陽打進NBA西區決賽的老牌後衛Chris Paul(保羅)先傳出願意出征東京奧運，後又出現婉拒消息，主要考量因素是太陽是否打進總冠軍賽，而目前已有11名球員做出參賽承諾，美國男籃陣容呼之欲出，目前只剩1名額。

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《The Athletic》記者Shams Charania先在推特上爆料，Paul計畫出戰今年的奧運，不過隔沒多久《ESPN》記者Adrian Wojnarowski推翻這消息，Charania也刪去原本的消息。

Wojnarowski指出，Paul已經婉拒參賽，若太陽打進冠軍賽，G7將於7月22日舉行，而美國隊的東奧首戰是7月25日，Paul幾乎沒有休息時間。36歲的Paul是2008年北京奧運和2012年倫敦奧運，美國隊奪金成員之一。

目前來看11名作出參賽承諾的球員分別是，Damian Lillard、Jrue Holiday、Devin Booker、James Harden、Bradley Beal、Jayson Tatum、Khris Middleton、Kevin Durant、Draymond Green、Bam Adebayo以及Kevin Love，美國男籃陣容呼之欲出。