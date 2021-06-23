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玉兔加入醫護義勇軍！打完疫苗20天收簡訊「隨時備戰」

▲打完疫苗半個多月，玉兔收到退職醫護通知。（圖／玉兔臉書）
▲打完疫苗半個多月，玉兔收到退職醫護通知。（圖／玉兔臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-23 09:26:49｜2021-06-23 09:28:05

前「黑澀會美眉」玉兔（鄭如吟）本月初加入退職醫護徵召，並完成AZ疫苗接種，等待20天，昨（22日）透露終於接到官方通知，她秀出收到的簡訊，引發粉絲關注。

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▲▼玉兔有護理師背景。（圖／玉兔IG）
▲▼玉兔有護理師背景。（圖／玉兔IG）
▲▼玉兔有護理師背景。（圖／玉兔IG）
玉兔PO出退職醫護傳的簡訊內容，對方感謝她參與防疫工作面試，不過「目前疫情趨緩，暫無防疫任務」，未來如有支援需求會再通知。而玉兔除了樂見疫情趨緩，也呼籲大家對防疫依然不能鬆懈，並強調：「我會隨時備戰！」

▲玉兔更新響應退職醫護徵召的進度。（圖／玉兔IG）
▲玉兔更新響應退職醫護徵召的進度。（圖／玉兔IG）
玉兔本月3日接受AZ疫苗接種，後來連續發燒12小時，退燒後仍有偏頭痛、強烈疲倦感等副作用，讓她大喊吃不消，有感而發地說：「想想打完疫苗後，還要上班的醫護有多辛苦，水深火熱的在對抗病毒，大家一定要乖乖待在家，保護自己也保護他人，同心協力 一氣呵成，打贏這場硬仗！」

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，施打AZ疫苗發生血栓的個案，多為65歲以下，且女性發生率比較高，這一族群接受AZ疫苗注射要特別注意。此外，疾病管制署也提醒，過去曾有血栓合併血小板低下症候群，或肝素引起的血小板低下症者，應避免接種AZ疫苗，或接種前與醫師討論、評估。（編輯：楊穎軒）

▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.85%81.15%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.09%7.91%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
40.26%59.74%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
55.44%44.56%
2021-06-20-2021-06-23
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