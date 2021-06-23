玉兔加入醫護義勇軍！打完疫苗20天收簡訊「隨時備戰」

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玉兔PO出退職醫護傳的簡訊內容，對方感謝她參與防疫工作面試，不過「目前疫情趨緩，暫無防疫任務」，未來如有支援需求會再通知。而玉兔除了樂見疫情趨緩，也呼籲大家對防疫依然不能鬆懈，並強調：「我會隨時備戰！」
玉兔本月3日接受AZ疫苗接種，後來連續發燒12小時，退燒後仍有偏頭痛、強烈疲倦感等副作用，讓她大喊吃不消，有感而發地說：「想想打完疫苗後，還要上班的醫護有多辛苦，水深火熱的在對抗病毒，大家一定要乖乖待在家，保護自己也保護他人，同心協力 一氣呵成，打贏這場硬仗！」
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，施打AZ疫苗發生血栓的個案，多為65歲以下，且女性發生率比較高，這一族群接受AZ疫苗注射要特別注意。此外，疾病管制署也提醒，過去曾有血栓合併血小板低下症候群，或肝素引起的血小板低下症者，應避免接種AZ疫苗，或接種前與醫師討論、評估。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。