中國認知作戰指向金融市場？謝金河：外資報告恐成破口

大家試想市場會出現什麼變化？

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台灣出現疫情破口，各種攻擊台灣的聲音也四面八方湧入，自己前往錄影時與計程車司機聊天，司機好奇提問「社長，你有沒有發現股票市場最近很詭異，為什麼外資突然口徑一致大幅調低很多重量級公司的目標價？你覺得後面有沒有什麼陰謀？」，被他

聯發科，聯電的外資報告比對一下，發現滙豐把聯發科的目標價從1550下調至800，這一槍打出去，聯發科股價下跌47元，理由是中國手機出貨不旺，5G晶片出貨下滑。

滙豐在4月29日聯發科宣布特別股息今年每股配37元當天，所有外資都調升聯發科目標價，保守1380，最高看2000元，滙豐代表亞系外資，把聯發科目標價調升至1550元，那時的理由是財報出乎預期，股息優厚，可以吸引機構法人持續買入，還有聯發科的5G晶片超過高通，現在只相隔一個半月，基本面有發生那麼大的變化？

聯博旗下Burnstein說聯電利多已充分反應，明年業績會衰退78%，而在此不久，一家沒有具名的美系外資將聯電目標價調升至70.8元，這家外資機構估聯電第二季毛利率會站上30%，第三季會到33.6%，明年Eps3.51元，2023年4.34元，聯電一直在營運，但看法差那麼多。

謝金河表示，大摩說未來三至五年，投資台積電會變死錢，但立刻又有兩家外資機構調升台積電目標價﹔最近航運股大熱，每天都有超過四成資金追逐航運股，這不是正常現象，再追高的人恐怕會套牢。這兩天不具名的本土法人拼命調升貨櫃運輸股的目標價，萬海已喊到342元，陽明也到235元，市場愈貪婪，陷阱愈多。





謝金河提醒，這些年有很多台灣的分析師跑去中國大陸的券商上班，他們在中國出具台灣的報告，有些用詞很辛辣，前不久，証交所才出面提醒投資人要留意天風証券的報告，未來如果中國的認知作戰指向金融市場，也許說投資台積電是死錢的人，有一天把台積電目標價下調至200元，大家想想市場會出現什麼變化？





謝金河認為，本來外資報告只有給投資人參考，但如果背後有政治意圖，像滙豐這次的大動作，正好是台，港關係最不好的時候，不免給人產生負面感受，也許金管會可以多注意這個現象。台灣是民主自由體制，這個破口也最容易被攻破。



