心繫台灣疫情　安以軒跨海贈三總動力濾淨式呼吸器

繼藝人賈永婕捐贈300台HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）、100多台PAPR（動力淨氣式呼吸防護具）給醫院後，近年來事業重心擺在對岸經商的藝人安以軒，儘管婚後定居在澳門，但仍心繫台灣疫情，也與夫婿一同捐贈210台PAPR（動力濾淨式呼吸器），昨日三總獲贈15組PAPR，今（23）日還會陸續分送至其他醫院。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-23 11:29:44｜2021-06-23 11:31:10
捐贈儀式由三軍總醫院副院長吳佳駿上校代表接受動力濾淨式呼吸防護具系統套裝，並致贈安以軒感謝狀，對於安以軒給予醫護人員的支持與鼓勵，表達最誠摯的謝意，也希望身處前線的醫護同仁們，保護好自己，才能進一步保護國人免受疫情的威脅，眾人團結齊心抗疫，才能一起挺過疫情。
安以軒夫婦表示，新冠肺炎疫情爆發後，有一群始終站在第一線的防疫先鋒，日夜不分默默守護著大家，因此她號召好友，共同捐贈動力濾淨式呼吸防護具系統，希望讓醫護、消防人員有更好的保護，降低工作中被病毒感染的機率。
安以軒更透過臉書表示，聽說有北市員警自費採購要價4萬的動力濾淨式呼吸器，在跟父親討論過功用後，決定採購210台。原本廠商回覆說缺貨，但是父女展開奪命連環call，地毯式搜尋全台，在打了上百通電話終於找到149台現貨，還有61台也在飛來的路上，他們也另外加購了210組獨立頭套，一台機器可以有兩個人交接換班使用。
昨日捐贈儀式由安以軒的父親和閨密夏于喬代表，陸續送到雙北消防局等單位，今日還會繼續分送。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。