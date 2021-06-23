雞排妹3度面試《雙層公寓》　曝：用身體拚紅眼班機

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雞排妹表示，2017年第一次去東京讀語言學校，只待了一個月，就決定回台灣後要好好上家教學日文，「2018年去讀了三個月，東京週記youtube就是那時候拍的，結束短期留學後，立下目標要拿到工作簽證，花了一年的時間，才找到有緣的經紀公司。」
雞排妹坦言，當時的她很貪心，努力簽到日本經紀約後，還是不想放棄台灣的工作，就和日本公司說：「我可以把飛機當新幹線搭，用25歲的身體去拚紅眼班機，這樣行程就好安排，常常每週來回台北東京，還有過當天往返。」而她為了省錢坐廉航，各個航廈都走過，還知道哪間廉航椅子比較低，腿短的自己坐起來比較舒適，只是因為常常更改行程或臨時買機票，每個月交通費累積起來比房租還貴。
此外，雞排妹透露，其實3月中回台灣前，曾和知名真人實境秀《雙層公寓》製作團隊面試三次，也有在安排進入節目時間，第三次面試結束時，還跟經紀人開玩笑說：「我又不會演戲，這輩子能在Netflix上看到自己的機會只有這次了。」沒想到之後遇到疫情及節目成員輕生事件，導致節目結束，她感慨表示：「現在說這些，只是想和大家分享，一年多前在日本的回憶。」
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