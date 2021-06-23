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百萬網美「深U防疫裝」搭捷運　網暈：會不會著涼？

▲網美泥泥學姐防疫穿搭引起討論。（圖／泥泥學姐臉書）
▲網美泥泥學姐防疫穿搭引起討論。（圖／泥泥學姐臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-23 11:41:38｜2021-06-23 11:43:15

YouTuber兼插畫家泥泥學姐擁有身高153公分、F罩杯小隻馬身材，IG多達175萬人追蹤。喜愛搭捷運的泥泥，即便疫情期間仍沒有更換交通工具，她21日貼出坐在捷運車廂的照片，有感而發地說：「很懷念那些沒有病毒的日子！」

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▲▼泥泥熱愛繪畫、Cosplay。（圖／泥泥學姐臉書）
▲▼泥泥熱愛繪畫、Cosplay，2018年開設YouTube頻道，持續拚訂閱數。（圖／泥泥學姐臉書）
▲▼泥泥熱愛繪畫、Cosplay，2018年開設YouTube頻道，持續拚訂閱數。（圖／泥泥學姐臉書）
泥泥近日搭捷運到工作室，並放上在車廂內的側拍，她口罩、防護面罩戴緊緊，做足防疫，並表示21日的確診人數是疫情爆發以來，首度低於百例的一天，「希望疫情能就這樣慢慢趨緩清零」，坦言看到之前出遊的照片，懷念起沒有病毒、不用戴口罩的日子。

▲泥泥搭捷運到工作室。（圖／泥泥學姐臉書）
▲泥泥搭捷運到工作室。（圖／泥泥學姐臉書）
▲泥泥全文。（圖／泥泥）
▲泥泥全文。（圖／泥泥學姐臉書）
不過網友的重點不在泥泥的心情文，因為該照片中的她，穿著短版T-Shirt，深U剪裁讓傲人胸型、深邃事業線見客，加上熱褲露出一雙纖腿，辣度爆表，留言區一陣鼓噪，「防疫一樣也超美」、「會不會著涼」、「歡迎搭乘台北捷運藍線列車」、「每一件衣服穿在妳身上都會顯得好可憐」！（編輯：楊穎軒）

▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
19.25%80.75%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.21%7.79%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
39.05%60.95%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
55.12%44.88%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

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