百萬網美「深U防疫裝」搭捷運　網暈：會不會著涼？

YouTuber兼插畫家泥泥學姐擁有身高153公分、F罩杯小隻馬身材，IG多達175萬人追蹤。喜愛搭捷運的泥泥，即便疫情期間仍沒有更換交通工具，她21日貼出坐在捷運車廂的照片，有感而發地說：「很懷念那些沒有病毒的日子！」
娛樂中心／綜合報導
2021-06-23 11:41:38｜2021-06-23 11:43:15
泥泥近日搭捷運到工作室，並放上在車廂內的側拍，她口罩、防護面罩戴緊緊，做足防疫，並表示21日的確診人數是疫情爆發以來，首度低於百例的一天，「希望疫情能就這樣慢慢趨緩清零」，坦言看到之前出遊的照片，懷念起沒有病毒、不用戴口罩的日子。 不過網友的重點不在泥泥的心情文，因為該照片中的她，穿著短版T-Shirt，深U剪裁讓傲人胸型、深邃事業線見客，加上熱褲露出一雙纖腿，辣度爆表，留言區一陣鼓噪，「防疫一樣也超美」、「會不會著涼」、「歡迎搭乘台北捷運藍線列車」、「每一件衣服穿在妳身上都會顯得好可憐」！（編輯：楊穎軒）
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