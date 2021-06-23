北京明年迎冬奧、20大　中國考慮嚴加管控延長一年

我是廣告 請繼續往下閱讀
《華爾街日報》指出，新冠肺炎（COVID-19）2019年底在中國湖北武漢爆發時，中國政府曾大力指責美國等國家，對進出中國的旅行施加限制。但當中國在境內控疫情趨緩而國外疫情開始延燒，中國又立即對邊境實施最嚴格的管控。
近日原本在中國進度緩慢的疫苗接種計畫又突然瘋狂加速，高盛集團評估，今年12月，中國至少接種一劑疫苗的人口將佔整體的80%。消息人士透露，如果中國政府決定放寬限制，可能先開放中國與香港、澳門，港澳已數個星期本土感染「+0」。但鄰近港澳的廣東省卻因為變整病毒的出現，仍在進行篩檢、隔離防疫。
目前疫苗接種效率較高的國家都在研擬如何放寬邊境管制，包括「旅遊泡泡」或是「疫苗護照」的政策，但中國至今為止尚未批准已獲世界衛生組織（WHO）緊急使用授權的任何一款西方疫苗，境內使用的都是中國自主研發的疫苗，只有由上海公司代理的輝瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗傳出有望在7月批准。
《華爾街日報》注意到，中國的疫苗可以對住院、重症患者提供保護避免死亡，但在切斷傳染性這一點上表現欠佳，這代表疫苗接種率要繼續提高才有望解封，否則病毒在未接種的人群中爆發，可能導致新的變種出現。
目前中國仍維持嚴厲的邊境管制，有東京奧運作為前車之鑒，由於疫情遲遲不見好，導致外國旅客無法入場；目前冬奧組委會尚未宣布任何措施，但北京勢必會努力確保明年2月的冬奧順利開幕。因為新疆、香港人權議題，西方國家開始出現抵制冬奧的聲音，若是冬奧因為疫情無法順利舉辦，對中國來說會更加尷尬。
邊境管制也會的導致在中國經營的跨國公司受到影響，高層之間幾乎無法面對面交流，派駐人員的更動也會變得更加麻煩。《華爾街日報》擔憂，疫情不斷爆發的現實和持續的管控限制措施，就像一個天花板限制了經濟復甦的程度，中國能夠走多遠還未可知。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。