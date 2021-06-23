馬桶狂吐泡沫！「淹滿廁所」她崩潰 眾笑：胃食道逆流嗎
台灣疫情嚴峻，全台三級警戒也延長至6月28日，許多民眾都選擇在待在家防疫，沒想到也因此發生不少趣事。有女網友分享，她發現家中的馬桶突然開始「口吐白沫」，甚至還從廁所滿出來，雖然這一幕讓她相當崩潰，但又忍不住笑了出來，貼文一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-23 13:09:10
原PO在《爆廢公社公開版》貼出一段影片，只見她家中的馬桶不停噴出白沫，整個廁所地面都被白色泡泡鋪滿，雖然她在影片中十分無助，但看到這一幕又忍不住笑說，「不…不行了，我的廁所已經滿…滿到不行再滿了，已經入侵我的房間了」，最後只好發文問「到底為什麼我家馬桶都會這樣啦！該找哪個單位修理？」
影片曝光後，立刻吸引1萬多名網友按讚，紛紛開玩笑說，「馬桶應該中毒了，一直口吐白沫，嚴重了」、「你家洗衣機長得好像馬桶」、「快叫救護車，你的馬桶口吐白沫了」、「至少不是吐咖啡色的給你」、「喝咖啡，吃甜食，又讓你胃食道逆流了嗎」、「馬桶只是胃食道逆流啦」、「可能宿醉在那吐」、「不要浪費，趕緊泡澡先」、「被馬桶耽擱的洗衣機」。
不過，還是有內行的網友認真解釋，「你的馬桶沒問題，不用修。這是因為你家地板剛好在排水管轉彎的樓層，上方樓層將含有清潔劑的污水大量一次倒入馬桶時，因為氣泡阻擋水流導致從你家馬桶滿溢出來」，也建議可以找出是哪一樓住戶做的，若有管理員也可以聯絡，再請他們注意就好。（編輯：許智超）