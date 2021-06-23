與周星馳有心結？鄒兆龍曾拒演《九品芝麻官》

許多藝人都是從武打片起家，並打開知名度，資深演員鄒兆龍就是一個例子，他演出過許多影視作品，還曾進軍好萊塢，拍攝電影《駭客任務》。回溯他走紅的原因，是因為拍攝了電影《九品芝麻官》的「常威」一角，不過沒想到的是，鄒兆龍其實很後悔出演。

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鄒兆龍是高雄人，5歲便開始賺錢養家，並且與同事一起習武，12歲進入電影界，擔任武打片演員的替身，練習跆拳道、泰拳，以及學習電影拍攝所需要的格鬥技巧，而他努力有回報，18歲時受洪金寶賞識，成為了洪金寶第一位徒弟，演出電影《全力反彈》，之後也陸續接拍了其他作品，比較可惜的是，都是出演反派角色居多。

而在《九品芝麻官》籌備時，導演王晶已經請來周星馳、吳孟達演出包龍星、包有為，其他角色也慢慢找到演員，只剩下劇中的反派「常威」，後來洪金寶推薦了鄒兆龍出演，鄒兆龍一開始婉拒了，在對方的遊說下，才終於點頭答應演出，可是這個角色卻意外成為了鄒兆龍心裡的刺，是他最不願意提起的角色。

▲鄒兆龍出演許多影視作品，大部分都以反派角色居多。（圖／翻攝IMDB）

有傳言鄒兆龍因為不喜歡周星馳，所以連帶不喜歡這個角色，但2人其實不熟，所以此一說法比較不可能。傳聞另外一個原因是，「常威」在片中屬於一個要能打的反派角色，讓鄒兆龍覺得自己不是演員，而是「工具人」，且「常威」是一個惡到骨子裡的壞人，與鄒兆龍本人的性格相差甚遠，所以才會讓他如此反感。