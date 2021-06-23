「情侶吵架」最討厭聽到什麼？全場狂點top1金句：秒爆氣
許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。而近日就有一位網友在網路上表示疑惑「在『情侶吵架』時最討厭聽到什麼？」沒想到卻引發全場網友點出了top1金句，直言「聽到會一秒爆氣」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-23 13:29:10｜2021-06-23 13:30:10
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「吵架最討厭聽到什麼？」的文章表示，「這是我最討厭聽到的前三名」，原PO更列出例子為，當他問「你有沒有什麼話要跟我說？」的時候，對方回「我是要說什麼？」以及「為什麼我要聽你的？」對方回「我是為你好」，最後則是「你什麼都不跟我說難道我要用猜的嗎？」對方回「你要用心去感受」，這樣的問答方式會讓他非常不悅，因此更讓他疑惑「大家吵架的時候最討厭聽到什麼？」此篇文章一發出，立刻引起網友們熱烈討論，留言區蓋起高樓。
而吵過架的網友們紛紛一面倒留言認為「對！都我的錯」這句話會最讓人理智線斷裂，是為「拒絕溝通模式」，「『都我錯，可以了吧？』尤其在我已經完整講完自己的觀點，對方給我回這句，聽到會直接暴氣」、「都不說話，然後『對，都我的錯』」、「『喔，對不起，都你對，我錯』，完全情緒勒索的句子」、「都是我的錯...聽到真的超不爽」。（編輯：王柏文）