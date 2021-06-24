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屏東秘魯返台祖孫憂群聚？陳時中：必要會做病毒基因定序

▲防堵北農染疫風暴，屏東縣政府今天（22日）三家醫院共有51人快篩，全數陰性，另送PCR的檢測結果則尚未完成。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.22）
▲防堵北農染疫風暴，屏東縣政府今天（22日）三家醫院共有51人快篩，全數陰性，另送PCR的檢測結果則尚未完成。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.22）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-24 15:32:05

屏東縣公布新增一名白牌計程車司機染疫，個案為案14298的63歲枋山鄉男子，衛生局經過疫調後發現，相關感染鍊還有4名確診者，包含曾經搭過車的乘客及其同居友人、同居友人的孫子都確診。

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衛生局疫調發現，這4名確診者中，有一人為一對6月6日從祕魯返國確診的祖孫親戚，這對祖孫是台中市人，返國後就到枋山鄉居家檢疫，但兩人在6月14日雙雙確診，列為境外移入個案，目前地方衛生局正在調查，個案檢疫期間有沒有違規與隔壁親戚接觸。

外界憂心，由於去年8月首次在祕魯發現的新冠病毒變異株「Lambda」，傳播性與抗藥能力更強，擔心回成為變種病毒株入台的破口，針對屏東秘魯返台祖孫個案，是否進行病毒基因定序，對此，指揮官陳時中表示，屏東個案情形都有經過相關疫調，有必要會來做基因定序來了解，但根據了解，個案從那邊回來，就是直接進行居家隔離。

至於相關疫苗殘劑施打規定，連日也爆出各種爭議，陳時中也強調，關於殘劑施打對象，之後全國防疫會議上會做決定，最快明天討論，讓地方政府有個依循。

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月24日累計確診13169例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月24日累計確診13169例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月24日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月24日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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