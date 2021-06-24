屏東秘魯返台祖孫憂群聚？陳時中：必要會做病毒基因定序
屏東縣公布新增一名白牌計程車司機染疫，個案為案14298的63歲枋山鄉男子，衛生局經過疫調後發現，相關感染鍊還有4名確診者，包含曾經搭過車的乘客及其同居友人、同居友人的孫子都確診。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-24 15:32:05
衛生局疫調發現，這4名確診者中，有一人為一對6月6日從祕魯返國確診的祖孫親戚，這對祖孫是台中市人，返國後就到枋山鄉居家檢疫，但兩人在6月14日雙雙確診，列為境外移入個案，目前地方衛生局正在調查，個案檢疫期間有沒有違規與隔壁親戚接觸。
外界憂心，由於去年8月首次在祕魯發現的新冠病毒變異株「Lambda」，傳播性與抗藥能力更強，擔心回成為變種病毒株入台的破口，針對屏東秘魯返台祖孫個案，是否進行病毒基因定序，對此，指揮官陳時中表示，屏東個案情形都有經過相關疫調，有必要會來做基因定序來了解，但根據了解，個案從那邊回來，就是直接進行居家隔離。
至於相關疫苗殘劑施打規定，連日也爆出各種爭議，陳時中也強調，關於殘劑施打對象，之後全國防疫會議上會做決定，最快明天討論，讓地方政府有個依循。
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