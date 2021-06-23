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再添25人！打疫苗後猝死　50多歲男解剖死因出爐

▲為了因應疫情，陸軍33化學兵群支援北市府設置快篩站消毒。(圖／軍聞社提供)
▲為了因應疫情，陸軍33化學兵群支援北市府設置快篩站消毒。(圖／軍聞社提供)

記者劉雅文/台北報導

2021-06-23 15:13:00｜2021-06-23 15:14:11

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(23)日再度召開疫情記者會，公布國內新增104例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增24例死亡個案。

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另外指揮中心也表示，公布國內新增25例（18女7男）COVID-19 疫苗接種後，發生死亡之不良事件，死亡年齡為57 至101 歲間（其中16人為75歲以上長者），為疫苗接種後1日至7日間發生。

指揮中心發言人莊人祥表示，死亡個案中，比較年輕的個案有2例，其中一名50幾歲男性，是長期洗腎的病患，接種疫苗隔天出現腹瀉、腹痛、噁心等症狀，次日凌晨倒臥家中，送醫院之前就無生命徵象，宣告死亡，司法解剖後發現為心臟瓣膜疾病、高血壓性疾病。

另外一例則是50幾歲女性，有洗腎、高血壓病史，接種後隔天出現腹膜炎、腸穿孔，緊急進行手術後，術後兩天急救無效，6/15進行司法解剖。

另外，6月22日間也新增32例(20女、12男)，疑似AZ疫苗接種後其他嚴重不良事件，發病年齡18至100 歲，為接種疫苗後1日內至 18 日間發生，包含疑似心肌梗塞、腦中風（出血或梗塞）、肺栓塞、血栓（D-dimer 異常，血小板正常）、血小板低下與腦出血、血小板低下、過敏反應（皮膚出疹）、接種部位腫脹、玻璃體混濁（視力模糊）、視神經炎、胰臟炎、泌尿道感染與敗血症、頭暈跌倒、頭暈跌倒且骨折、換氣過度、雙手與頸部痠痛疑似椎間盤托出、診斷不明之全身不適或暈眩等等。

同期間新增 1 例(1 男)疑似 Moderna 疫苗接種後其他嚴重不良事件，發病年齡 32 歲，接種第一劑疫苗後之 7 日發生，疑似心肌炎（無法排除為病毒性心肌炎或是疫苗相關之罕見不良併發症）。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
19.06%80.94%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.27%7.73%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
38.07%61.93%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.73%45.27%
2021-06-20-2021-06-23
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您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

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