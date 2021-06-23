再添25人！打疫苗後猝死　50多歲男解剖死因出爐

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指揮中心發言人莊人祥表示，死亡個案中，比較年輕的個案有2例，其中一名50幾歲男性，是長期洗腎的病患，接種疫苗隔天出現腹瀉、腹痛、噁心等症狀，次日凌晨倒臥家中，送醫院之前就無生命徵象，宣告死亡，司法解剖後發現為心臟瓣膜疾病、高血壓性疾病。
另外一例則是50幾歲女性，有洗腎、高血壓病史，接種後隔天出現腹膜炎、腸穿孔，緊急進行手術後，術後兩天急救無效，6/15進行司法解剖。
另外，6月22日間也新增32例(20女、12男)，疑似AZ疫苗接種後其他嚴重不良事件，發病年齡18至100 歲，為接種疫苗後1日內至 18 日間發生，包含疑似心肌梗塞、腦中風（出血或梗塞）、肺栓塞、血栓（D-dimer 異常，血小板正常）、血小板低下與腦出血、血小板低下、過敏反應（皮膚出疹）、接種部位腫脹、玻璃體混濁（視力模糊）、視神經炎、胰臟炎、泌尿道感染與敗血症、頭暈跌倒、頭暈跌倒且骨折、換氣過度、雙手與頸部痠痛疑似椎間盤托出、診斷不明之全身不適或暈眩等等。
同期間新增 1 例(1 男)疑似 Moderna 疫苗接種後其他嚴重不良事件，發病年齡 32 歲，接種第一劑疫苗後之 7 日發生，疑似心肌炎（無法排除為病毒性心肌炎或是疫苗相關之罕見不良併發症）。
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