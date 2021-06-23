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印度Delta Plus病毒擴散已逾30例　專家憂恐釀第三波疫情

▲印度政府22日警告說，「Delta Plus」變種病毒令人擔憂。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度政府22日警告說，「Delta Plus」變種病毒令人擔憂。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-23 13:40:18｜2021-06-23 13:40:22

印度第二波新冠肺炎（COVID-19）趨緩，但在境內發現由Delta變種病毒演變而成的Delta Plus病毒持續擴散，如今至少有8個邦發現Delta Plus病毒的蹤跡，累積已經超過30例案例。當地衛生部門將Delta Plus病毒列為「關注的變種病毒」，因為Delta Plus病毒傳染性強，有專家擔心，在未來幾個月恐怕會引發第三波疫情。

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根據《NDTV》報導，近來Delta Plus病毒感染案例急遽增加，有消息人士指出，不只這3邦，泰米爾納德邦、旁遮普邦、安德拉邦，以及查謨和喀什米爾邦等都有發現現蹤。其中在馬哈拉施特拉邦有高達21例Delta Plus病毒感染案例。

印度政府衛生部門22日時向馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）、喀拉拉邦（Kerala）、中央邦（Madhya Pradesh）發出警告，要求3邦進行遏止措施。案例數最多的馬哈拉施特拉邦也開始準備，極力避免進入第三波疫情高峰。

隨著感染病例增加，印度衛生部門將Delta Plus病毒列為「需關注的變種病毒」，並且呼籲各地加強篩檢量。全印度醫學科學研究所（AIIMS）負責人古萊里亞（ Randeep Guleria）表示，Delta Plus病毒有著極高傳染力，短暫接觸也可能會被傳染，如果不盡快進行較為嚴格的防疫措施，病例恐怕還會快速增加。有專家更憂心，Delta Plus病毒可能會讓印度比預期的還要早進入第三波疫情。

Delta Plus病毒是Delta變種病毒出現突變而成，不但傳染性強，傳播速度也相當快，且針對印度中央藥品標準控制組織（CDSCO）剛批准使用的單株抗體（Monoclonal antibody）雞尾酒療法，具有抗藥性。印度衛生部長布山（Rajesh Bhushan）22日的聲明指出，除了印度以外，Delta Plus病毒已經在美國、英國、葡萄牙、瑞士、日本、波蘭、尼泊爾、中國及俄羅斯出現。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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