廈門增6例全來自台灣 指揮中心證實：其中4人曾在台確診
中國福建廈門日前公布，6例境外移入都是來自台灣。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（23）證實，此6例中有4例曾在台灣確診，另有1例為曾在台2次採檢陰性；最後1例則是陸籍人士，在台20天內採檢2次也都是陰性，會再進行相關疫調。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-23 15:50:32
莊人祥表示，廈門有6位台灣民眾入境後檢驗陽性，總共是5女1男，其中有30幾歲1位、40幾歲2位、50幾歲2位以及60幾歲1位；這6名裡面有4位都是台灣確診個案，分別是在5月16至26日之間確診，這4位確診後，也經過隔離治療之後出院的個案，被驗出來時陰時陽的狀態。
莊人祥指出，另外有2位位確診個案，一位是40幾歲個案，他其實是在5月14日有跟2位同住友人一起去採檢，但另外2位都確診只有他檢驗陰性，所以他後來也有經過隔離，這例可能是在隔離之後或是先前確診但沒被診斷，他在6月14日自費採檢是陰性，所以16日去到廈門這邊才被驗出來。
莊人祥表示，另外還有一位是50幾歲的女性，這位是陸籍人士，在今年3月入境，個人經營商店，因為疫情關係，5月21日就沒有營業，5月15日曾經去醫院採檢PCR陰性，6月15日再去自費採檢也是陰性，此案至少在台灣前後大概20天之內採檢2次都是陰性，會再針對他在台灣的接觸者進行疫調。
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