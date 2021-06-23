籃球／T1四球團繳交500萬加盟金、簽署3年不退出保證
今年成立的T1 League新職籃聯盟，今(23)日發布新聞稿表示，4球團新北中信、台北台啤、台中太陽與高雄海神各自繳500萬加盟權利金，並同意簽署「至少未來三年不得退出，否則將賠償一千萬台幣的連帶保證」，展現長久發展的決心。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-23 14:28:03
T1 聯盟表示，經過一個多月緊鑼密鼓的籌備與討論，T1 聯盟參與籌備的四支球隊已在上週繳交加盟意向書，並在週一 (6/21) 的球團領隊會議中拍板定案，除了繳交五百萬加盟權利金，各球團也同意簽署「至少未來三年不得退出，否則將賠償一千萬台幣的連帶保證」，共同展現球隊在聯盟創立初期，努力踩穩走入職業化每一步的決心。
自T1 聯盟於五月初宣布進入籌備階段以來，深刻體認創立不易，凝聚共識與想法是聯盟與球團最重要目標。經過將近七周的討論與密集交流，各隊已於本周一會議中正式通過聯盟與四隊未來五年的運營與財務規劃，由新北中信、台北台啤、台中太陽與高雄海神正式簽署加盟意向書。除此之外，聯盟與各球團的官方社群帳號也預計在七月初陸續登場與球迷見面。
對於籃協在前日公布的選秀相關規範之建議，T1 聯盟表示在內部積極商討後，各球團已達成共識，未來將與籃協進行溝通。這個夏天的台灣籃球熱絡程度是幾十年難得一見，如何拿出最精彩的比賽回饋給球迷，不讓榮景成為曇花，是大家共同努力的目標。
T1 聯盟接下來幾週的重點將放在完成各項章程制度，包含賽務規則、薪資結構、洋將出場限制、可能的第三類外籍球員，包含華裔、外籍生與亞洲外籍球員等身分資格最適切的劃分；並以聯盟制度化、透明化為目標，期待以嶄新的面貌與球迷朋友正式見面。