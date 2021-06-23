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男苦尋20年前泡麵！老饕淚憶「這包」跪求回歸：小學最愛

▲泡麵因為其便利的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，就有網友想找尋一款約20年前的泡麵，而引來老饕們解答。（示意圖／翻攝Pixabay ）
▲泡麵因為其便利的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，就有網友想找尋一款約20年前的泡麵，而引來老饕們解答。（示意圖／翻攝Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-23 15:17:45

市面上泡麵款式五花八門，近年來還有許多外國品牌出現，各大品牌商品也推陳出新，市場競爭十分激烈，也讓民眾的選擇更加多樣，但隨著時代更迭，許多產品走入歷史，讓死忠的消費者相當不捨。對此，就有網友指出想找尋一款約20年前的懷舊泡麵，因此發文求助，隨後立馬引來許多老饕們解答。

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原PO於PTT上發文，表示想找尋一款約20年前懷念的泡麵，印象中是金車出產的商品，「最大的特徵就是內附『軟罐』，所以可以吃到完整的肉塊，跟那時候其他牌裡常變成碎肉的調理包不同，口味後來也不少」。

他指出，印象中配料內有蘑菇十分好吃，「所以雖然很貴，一碗要四十幾元吧？但我還是很愛吃，星期六中午一個禮拜最重要的一餐都是吃那個」，文末他也感嘆詢問「只是後來默默的就消失了...有人對那種泡麵也有印象嗎？」

▲泡麵要怎麼吃最划算？過來人吐2妙招。（示意圖／翻攝photoAC）
▲網友想找尋一款約20年前的懷舊泡麵。（示意圖／翻攝photoAC）
貼文曝光後，就有老饕立馬秒答是「家傳洋菇牛肉麵」，直言「我有印象..因為那個軟罐設計超酷」、「這款好吃」、「我也有吃過～勾起我的回憶啦～」、「洋菇牛肉我以前也超愛的啊！！」

甚至有內行人透露還有不同口味，「印象中有『東坡肉』和『洋菇牛肉』兩種口味，都好好吃～」、「東坡肉推薦～不錯吃～哈哈～很懷念的味道」、「東坡肉+1，超好吃的啊！大概12.13年前，還有出現過...XD」、「東坡肉！！超好吃的～我小學時的最愛，後來停產了...」，如今該款泡麵早已絕版，也讓不少人相當難過。（編輯；陳雅雲）

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