香港蘋果日報將停運 壹傳媒董事會：6月26日前停刊
香港企業家黎智英創立的壹傳媒、《蘋果日報》接連遭港府打壓，保安局日前以《港區國安法》凍結《蘋果日報》相關3家公司、1800萬港元的資產，壹傳媒的帳戶也傳出被銀行自行凍結。香港媒體報導，《蘋果日報》董事會今（23）日宣布，《蘋果日報》將不遲週六（26）印刷最後一期，電子版則不遲於同日晚上11時59分停運。港媒報導，明（24）出版的《蘋果日報》很大機會是最後一份報紙。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-23 15:44:12｜2021-06-23 16:01:46
同為壹傳媒旗下的《壹週刊》今日稍早透過臉書發文表示，公司即將停運，感謝讀者們的長期支持。《壹週刊》社長黃麗裳在文中感慨「享受過做新聞的自由，就無悔了。」並在發文後向港媒透露，《壹週刊》不隨《蘋果日報》於週五（25）停運，員工本週將繼續正常工作，公司也有支薪，但《壹週刊》僅可勉強支撐至月底，無法繼續。
早前香港《蘋果日報》內部人士透露，週五將印刷最後一期報紙，預計將印100萬份；動新聞也預計會在週五停運。壹傳媒董事會已致信香港保安局提出解凍請求，但解凍的可能性不高。香港股票分析師協會主席鄧聲興今日上午分析，《蘋果日報》與動新聞的佔壹傳媒整體收入比例很高，停運可能會導致港交所判定壹傳媒失去上市能力，將其除牌。