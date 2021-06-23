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少棒投手傳球太用力　竟造成手肘撕脫骨折

少棒投手傳球太用力　竟造成手肘撕脫骨折
少棒投手傳球太用力　竟造成手肘撕脫骨折

健康醫療網

2021-06-23 16:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】肘關節內上髁骨折是常見的肘部撕脫骨折，像是在平地跌倒、投擲等運動損傷都可能埋下危險因子。亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師賴禹呈表示，主要因球時內側手肘承受強大的外翻力量，當肌肉或韌帶突然猛烈收縮，就可能使附著的內上髁生長板拉斷、撕脫，臨床上又以9至14歲青少年為高危險族群。

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肘關節內上髁骨折　914歲青少年為高危險族群

14歲的劉姓少棒隊投手，某次練習傳球時突然聽到啪一聲，當下手肘劇痛，緊急就醫檢查確診為肘關節內上髁牽拉性骨折，所幸安排手術使用可吸收式骨釘與搭配復健，三個月後可望重返球場。賴禹呈醫師指出，劉同學因近期手部不適，教練暫時將他改調至外野，但外野傳球時，需要使用的力量更大，導致瞬間肘關節內上髁被屈肌群牽拉，才造成撕脫骨折。

術中採可吸收式骨釘　助少年及早重返球場

賴禹呈醫師說明，若為輕微移位的肱骨內上髁骨折，通常僅需石膏固定，兩週後再拆除石膏進行功能鍛鍊即可，但因患者骨折處移位嚴重，加上考量傳統手術需使用鋼釘固定，且半年後還得在二次手術將鋼釘取出，復原之路得花更多時間，因此術中採以可吸收式骨釘固定，術後石膏固定兩週，再配合復健，約三個月就可逐漸進行運動訓練，且不需再次手術。

肱骨內上髁骨折不輕忽　及早治療避免影響日常

臨床上，肱骨內上髁骨折一半的案例都處於受傷時合併肘關節脫臼，患者會出現肘關節內側觸壓疼痛、當手部施力或旋轉時，手肘內側及前臂會痛，若無及時治療，恐使肘關節功能障礙，影響生活。賴禹呈醫師強調，若檢查發現骨折位移超過五毫米、尺神經受損或骨折碎片嵌入關節等情況時，就需接受手術治療，才能幫助功能及早恢復。



資料來源：健康醫療網 少棒投手傳球太用力　竟造成手肘撕脫骨折

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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