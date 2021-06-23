三級警戒延長　旅行社：退7／12前團旅免手續費

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雄獅旅遊表示，為保障旅客健康及安全，宣布取消至7月12日出發團體行程，旅客可以選擇退費、改期。雄獅旅遊強調，後續將視疫情發展狀況，配合中央流行疫情指揮中心政策滾動式調整因應，以旅客最大權益為優先考量。
可樂旅遊指出，全面取消台灣本島、綠島、蘭嶼及小琉球地區至7月12日（含）前出發的團體行程。以上取消之團體，將全額退費，不收取任何取消費用，旅客也可選擇改期或報名其他產品，可樂旅遊將全力協助旅客辦理後續相關事宜。可樂旅遊表示，金門、馬祖、澎湖地區取消7月12日（含）前出發團體行程。扣除現已產生的實際成本後，不收取其它任何費用，後續也將持續與供應商爭取，讓旅客損失降至最低。
易遊網說，同步延長旅遊退改規定，並優於旅遊定型化契約，皆可免費取消，全額退款不收手續費，凡於6月23日（含）前在易遊網購買7月12日（含）前出發/入住（不含出發當日）的國旅全商品，於6月29日下午5時前提出申請皆可免費取消，全額退款不收手續費。如於易遊網訂購國內外機票及航空旅遊相關商品，將依各家航空公司退改規定辦理，國內機票退改易遊網不另收取手續費。
KKday說，旅客若因為疫情導致行程變動，並透過KKday App或網頁端聯繫客服，KKday將協助旅客更改體驗日期，或辦理取消全額退費。若消費者的訂單出發日在7/12（含）前，且取消範圍無收取手續費，建議可自行到訂單管理申請取消，透過系統作業會較快完成取消流程，若取消範圍有收取手續費，可透過訂單管理發送訊息告知KKday需取消，將人工為旅客辦理取消，並且全額退費。
KLOOK指出，只要是還沒到期也尚未體驗使用的訂單，不限日期不限區域，也都將會協助免費延期或退訂，KLOOK也將全額退費，不收取任何手續費，若有使用KLOOK積分結帳，也將一併退還積分。（編輯：李錫璋）1100623