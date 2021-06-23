COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

三級警戒延長　旅行社：退7／12前團旅免手續費

▲因應國內疫情三級警戒延至7月12日，各旅行社宣布取消團體行程，旅客可選擇退費或改期。圖為停航的星夢郵輪探索夢號。（圖／業者提供）
▲因應國內疫情三級警戒延至7月12日，各旅行社宣布取消團體行程，旅客可選擇退費或改期。圖為停航的星夢郵輪探索夢號。（圖／業者提供）

中央社

2021-06-23 18:22:51

（中央社記者余曉涵台北23日電）國內武漢肺炎疫情未歇，第三級警戒延長至7月12日，各大旅行社也紛紛宣布取消7月12日前出發的團體行程，旅客可以選擇免手續費退費。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心今天宣布全台第三級警戒延長至7月12日，各大旅行社的退改政策也紛紛延長。

雄獅旅遊表示，為保障旅客健康及安全，宣布取消至7月12日出發團體行程，旅客可以選擇退費、改期。雄獅旅遊強調，後續將視疫情發展狀況，配合中央流行疫情指揮中心政策滾動式調整因應，以旅客最大權益為優先考量。

可樂旅遊指出，全面取消台灣本島、綠島、蘭嶼及小琉球地區至7月12日（含）前出發的團體行程。以上取消之團體，將全額退費，不收取任何取消費用，旅客也可選擇改期或報名其他產品，可樂旅遊將全力協助旅客辦理後續相關事宜。可樂旅遊表示，金門、馬祖、澎湖地區取消7月12日（含）前出發團體行程。扣除現已產生的實際成本後，不收取其它任何費用，後續也將持續與供應商爭取，讓旅客損失降至最低。

易遊網說，同步延長旅遊退改規定，並優於旅遊定型化契約，皆可免費取消，全額退款不收手續費，凡於6月23日（含）前在易遊網購買7月12日（含）前出發/入住（不含出發當日）的國旅全商品，於6月29日下午5時前提出申請皆可免費取消，全額退款不收手續費。如於易遊網訂購國內外機票及航空旅遊相關商品，將依各家航空公司退改規定辦理，國內機票退改易遊網不另收取手續費。

KKday說，旅客若因為疫情導致行程變動，並透過KKday App或網頁端聯繫客服，KKday將協助旅客更改體驗日期，或辦理取消全額退費。若消費者的訂單出發日在7/12（含）前，且取消範圍無收取手續費，建議可自行到訂單管理申請取消，透過系統作業會較快完成取消流程，若取消範圍有收取手續費，可透過訂單管理發送訊息告知KKday需取消，將人工為旅客辦理取消，並且全額退費。

KLOOK指出，只要是還沒到期也尚未體驗使用的訂單，不限日期不限區域，也都將會協助免費延期或退訂，KLOOK也將全額退費，不收取任何手續費，若有使用KLOOK積分結帳，也將一併退還積分。（編輯：李錫璋）1100623

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.37%81.63%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.04%7.96%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
37.39%62.61%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.56%45.44%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀