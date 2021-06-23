曾答應高嘉瑜不提名字？柯文哲：當初就跟她說一定躲不掉

台北市長柯文哲日前揭露民進黨立委高嘉瑜，疑似涉嫌為禾馨診所向衛生局關說疫苗，更直接在記者會上揭露其姓名。對此高嘉瑜昨（23）日在政論節目上表示，與柯文哲通電話時，柯有答應他不會提到名字，結果卻還是公布，直言「男人的話都不可信」。不過對此柯文哲則否認，表示沒有跟她說不會講，而是告訴她「名字都寫在政風處的報告裡面，這個一定躲不掉。」





我是廣告 請繼續往下閱讀

高嘉瑜22日在政論節目中表示，當時在跟柯文哲通電話時，有質疑這個調查報告有問題，柯文哲卻說不用擔心，說會模糊帶過，不會害她也不會提到高嘉瑜的名字，沒想到記者會開始後，就聽到自己的名字，覺得「男人都不能相信」。





柯文哲則還原當時情況，表示當初就跟她講說，名字都寫在政風處的報告裡面，「這個一定躲不掉。」柯文哲強調，與其後來被人家「擠牙膏」再凌遲更慘，所以乾脆就來處理。所以，從來沒有跟她說我不講，就跟她講說這逃不掉了，都已經事先跟她講了。





柯文哲直言，當時記者會中所講的只是陳述事實，至於理由跟原因，他可以自己再去解釋，可以保留一個空間。事實就是有時候已經寫在筆錄裡面了，難道要講說我們不知道？「其實我也想很久，有時候直接面對比較簡單。」



