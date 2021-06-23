COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

曾答應高嘉瑜不提名字？柯文哲：當初就跟她說一定躲不掉

▲台北市長柯文哲23日表示，當初禾馨診所疫苗關說案爆發後，從來沒跟高嘉瑜說過不提她的名字，而是有告知名字都被寫在政風報告裡，「這個一定躲不掉。」（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲23日表示，當初禾馨診所疫苗關說案爆發後，從來沒跟高嘉瑜說過不提她的名字，而是有告知名字都被寫在政風報告裡，「這個一定躲不掉。」（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-23 16:42:17｜2021-06-23 17:52:08

台北市長柯文哲日前揭露民進黨立委高嘉瑜，疑似涉嫌為禾馨診所向衛生局關說疫苗，更直接在記者會上揭露其姓名。對此高嘉瑜昨（23）日在政論節目上表示，與柯文哲通電話時，柯有答應他不會提到名字，結果卻還是公布，直言「男人的話都不可信」。不過對此柯文哲則否認，表示沒有跟她說不會講，而是告訴她「名字都寫在政風處的報告裡面，這個一定躲不掉。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

高嘉瑜22日在政論節目中表示，當時在跟柯文哲通電話時，有質疑這個調查報告有問題，柯文哲卻說不用擔心，說會模糊帶過，不會害她也不會提到高嘉瑜的名字，沒想到記者會開始後，就聽到自己的名字，覺得「男人都不能相信」。

柯文哲則還原當時情況，表示當初就跟她講說，名字都寫在政風處的報告裡面，「這個一定躲不掉。」柯文哲強調，與其後來被人家「擠牙膏」再凌遲更慘，所以乾脆就來處理。所以，從來沒有跟她說我不講，就跟她講說這逃不掉了，都已經事先跟她講了。

柯文哲直言，當時記者會中所講的只是陳述事實，至於理由跟原因，他可以自己再去解釋，可以保留一個空間。事實就是有時候已經寫在筆錄裡面了，難道要講說我們不知道？「其實我也想很久，有時候直接面對比較簡單。」

▲全台本土案例累計確診及重要大事公告。（圖／NOWnews製表）
▲全台本土案例累計確診及重要大事公告。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.57%81.43%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.22%7.78%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
37.58%62.42%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.53%45.47%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀