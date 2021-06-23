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人權會：啟動防制酷刑機制試行計畫　杜絕不當對待

▲國家人權委員會23日舉行「2021酷刑防制國際運作暨漁工人權專業論壇」，人權會主委陳菊（中）表示，盼禁止酷刑公約施行法草案能儘早在立法院通過，讓人權會發揮酷刑防制專責機制的預防性功能。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 110年6月23日
▲國家人權委員會23日舉行「2021酷刑防制國際運作暨漁工人權專業論壇」，人權會主委陳菊（中）表示，盼禁止酷刑公約施行法草案能儘早在立法院通過，讓人權會發揮酷刑防制專責機制的預防性功能。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 110年6月23日

中央社

2021-06-23 17:24:03

（中央社記者陳俊華台北23日電）人權會副主委高涌誠今天說，今年將啟動防制酷刑機制試行計畫，針對兒少安置機構，設計系統性訪談問項，也將透過招募醫療衛生等專家合作訪查，盼杜絕各種形式酷刑及不當對待。

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國家人權委員會今天舉行「2021酷刑防制國際運作暨漁工人權專業論壇」，聽取紐西蘭「國家防制酷刑機制」的運作經驗，並探討漁工人權關於權宜船、仲介、勞動條件、健康醫療及社會保障等議題。

高涌誠表示，人權會將在今年啟動防制酷刑機制（NPM）試行計畫，除了邀請捷克人權律師崔寶維（PavelDoubek） ，分享捷克經驗之外，紐西蘭西元2007年就建立NPM機制，相信一定有許多值得借鏡之處。

高涌誠指出，台灣NPM機制將針對兒少安置機構，設計系統性訪談問項，並結合各相關國際人權公約，擬訂屬於台灣兒少安置機構的人權檢核清單。其次也將透過招募醫療衛生等專家合作訪查，希望逐步革除人權黑暗角落的風險因子，杜絕各種形式的酷刑及不當對待。

第一場議程「紐西蘭國家防制酷刑機制（NPM） 之運作經驗」，與談人輔仁大學法律學院助理教授姚孟昌表示，人民對NPM的認同與支持，才能使NPM對民選政府構成壓力，確保NPM在憲政體制中善盡職責，而非流於形式。

姚孟昌說，NPM也必然衝擊警政與矯正機關中的組織文化，如何良性互動，改變過去崇尚威權與重典的心態，是他最關切的事。

人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立表示，無論NPM設置在監察院或人權會，委員都擁有監察權，然而不同於「調查、糾正、彈劾」的監察功能，NPM著重「發掘問題、引導建設性對話、協助解決問題」的預防功能。

內政部警政署刑事警察局科長鄺慶泰指出，紐西蘭經驗可作為國內推動各項工作的參考，期待未來人權會與內政部攜手合作，為保障人權共同努力。（編輯：林興盟）1100623

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