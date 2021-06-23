人權會：啟動防制酷刑機制試行計畫　杜絕不當對待

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高涌誠表示，人權會將在今年啟動防制酷刑機制（NPM）試行計畫，除了邀請捷克人權律師崔寶維（PavelDoubek） ，分享捷克經驗之外，紐西蘭西元2007年就建立NPM機制，相信一定有許多值得借鏡之處。
高涌誠指出，台灣NPM機制將針對兒少安置機構，設計系統性訪談問項，並結合各相關國際人權公約，擬訂屬於台灣兒少安置機構的人權檢核清單。其次也將透過招募醫療衛生等專家合作訪查，希望逐步革除人權黑暗角落的風險因子，杜絕各種形式的酷刑及不當對待。
第一場議程「紐西蘭國家防制酷刑機制（NPM） 之運作經驗」，與談人輔仁大學法律學院助理教授姚孟昌表示，人民對NPM的認同與支持，才能使NPM對民選政府構成壓力，確保NPM在憲政體制中善盡職責，而非流於形式。
姚孟昌說，NPM也必然衝擊警政與矯正機關中的組織文化，如何良性互動，改變過去崇尚威權與重典的心態，是他最關切的事。
人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立表示，無論NPM設置在監察院或人權會，委員都擁有監察權，然而不同於「調查、糾正、彈劾」的監察功能，NPM著重「發掘問題、引導建設性對話、協助解決問題」的預防功能。
內政部警政署刑事警察局科長鄺慶泰指出，紐西蘭經驗可作為國內推動各項工作的參考，期待未來人權會與內政部攜手合作，為保障人權共同努力。（編輯：林興盟）1100623