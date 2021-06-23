國泰金估今年台GDP 5%　關鍵仍在疫苗接種程度

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該團隊並指出，美歐經濟持續復甦，搭配國內疫情逐漸受控與疫苗施打步上軌道，研判今年7至9月台灣經濟氣候將擺脫象徵景氣衰退之「雨」，而出現「陰」與「朗」的機率將在40%以上。
該團隊並表示，因主要央行淡化通膨風險，加上景氣復甦支撐企業獲利，全球各地金融情勢指數皆持續趨向寬鬆，研判美國聯準會(Fed)升息時點將落在後年，且台灣景氣因本土疫情而降溫，第三季後半才會逐步復甦，預期台灣央行今年維持利率不變可能性較高；第三季台灣金融情勢指數將徘徊於「穩定」與「趨向寬鬆」區間，呈現穩中偏鬆的局面。
不過，今日下午中央流行疫情指揮中心甫公布將全國疫情三級警戒延長兩週至7月12日，對此，徐之強表示，三級警戒再度延長，預期民間消費恐進一步下修，尤其第三季表現會受到影響；雖然台灣的外需和出口表現都不錯，但今年台灣經濟成長率能否確定「保5」還需要努力，而關鍵就在於國內疫苗接種程度能否達到群體免疫。
他進一步指出，因本土疫情爆發，第二季經濟變動率相較首季將是負成長，目前預估第三季GDP會轉正，第三季底景氣將逐步從谷底復甦，但最終仍需看台灣疫苗接種狀況而定。疫情要受控，就需疫苗施打程度達六、七成以達成群體免疫，而疫情一旦受控，大額支出和報復性消費等才能恢復並刺激景氣止跌；目前看來7月開始疫苗會逐漸進入台灣，而隨著疫苗7月起陸續擴大施打，預期景氣9月可望止跌回穩。另外若疫情持續延燒導致台灣今年GDP無法「保5」，然因出口強勁支撐，今年GDP「保 4」仍無虞，不論是4%或5%，今年表現都優於去年。
徐之強並表示，因政府紓困措施可望緩和民間消費下降幅度，加上去年基期偏低，預期今年民間消費仍可維持2%以上成長。至於通膨問題，台幣升值亦可緩和國際原物料上漲的影響程度，預期今年台灣通膨仍可控制在2%以下。
資料來源-MoneyDJ理財網