COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

國民黨頻提「疫苗乞丐」　民進黨痛批：心態扭曲帶風向

▲國民黨革命實踐研究院院長羅智強。( 圖 / 記者陳弘志攝 )
▲國民黨革命實踐研究院院長羅智強。( 圖 / 記者陳弘志攝 )

記者劉育辰／台北報導

2021-06-23 17:29:22

繼日本、美國後，立陶宛也在昨天宣布向台灣捐贈2萬劑疫苗，雖然國民黨主席江啟臣也向立陶宛表達感謝，不過藍營還是頻提「疫苗乞丐」議題。對此，民進黨在今（23）日則是繼續痛批台北市議員羅智強心態扭曲、帶風向，並質問江啟臣「難道國民黨現在是羅智強說了算了？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
在日本、美國、立陶宛陸續宣布捐贈台灣疫苗的同時，「乞丐疫苗」議題也持續延燒。民進黨今天回應表示，很遺憾羅智強近日不斷說台灣是「疫苗乞丐」，對台灣去年也能提供防疫物資給其他國家的事實隻字未提，徹底扭曲友好國家的善意。通批「難道羅智強認為國際之間基於人權與公益的互助行為都是乞丐？」沒想到曾任我國總統府副秘書長的國民黨政治人物，竟是以如此扭曲的心態看待國際之間的醫療援助行為。

民進黨酸羅智強，台北市疫情嚴峻，身為台北市議員的羅智強卻不斷攻擊台灣是乞丐，希望羅智強議員可以多多關心監督台北市的疫情，不要每天都只會操作網路輿情、帶風向，自我貶低、抹煞第一線外交人員努力，說一些完全無助於台灣外交關係進展的言行。

民進黨也向江啟臣喊話，要他說清楚、講明白，「難道國民黨現在是羅智強說了算了？」質疑國民黨前主席朱立倫在提出要台美合作疫苗時，羅智強卻說爭取美國疫苗是乞丐，「江啟臣又如何看待這件事？」更要羅智強不要再以扭曲的言論扯台灣外交和防疫的後腿。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.57%81.43%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.22%7.78%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
37.58%62.42%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.53%45.47%
2021-06-20-2021-06-23
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀