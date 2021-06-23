國民黨頻提「疫苗乞丐」 民進黨痛批：心態扭曲帶風向
繼日本、美國後，立陶宛也在昨天宣布向台灣捐贈2萬劑疫苗，雖然國民黨主席江啟臣也向立陶宛表達感謝，不過藍營還是頻提「疫苗乞丐」議題。對此，民進黨在今（23）日則是繼續痛批台北市議員羅智強心態扭曲、帶風向，並質問江啟臣「難道國民黨現在是羅智強說了算了？」
記者劉育辰／台北報導
2021-06-23 17:29:22
在日本、美國、立陶宛陸續宣布捐贈台灣疫苗的同時，「乞丐疫苗」議題也持續延燒。民進黨今天回應表示，很遺憾羅智強近日不斷說台灣是「疫苗乞丐」，對台灣去年也能提供防疫物資給其他國家的事實隻字未提，徹底扭曲友好國家的善意。通批「難道羅智強認為國際之間基於人權與公益的互助行為都是乞丐？」沒想到曾任我國總統府副秘書長的國民黨政治人物，竟是以如此扭曲的心態看待國際之間的醫療援助行為。
民進黨酸羅智強，台北市疫情嚴峻，身為台北市議員的羅智強卻不斷攻擊台灣是乞丐，希望羅智強議員可以多多關心監督台北市的疫情，不要每天都只會操作網路輿情、帶風向，自我貶低、抹煞第一線外交人員努力，說一些完全無助於台灣外交關係進展的言行。
民進黨也向江啟臣喊話，要他說清楚、講明白，「難道國民黨現在是羅智強說了算了？」質疑國民黨前主席朱立倫在提出要台美合作疫苗時，羅智強卻說爭取美國疫苗是乞丐，「江啟臣又如何看待這件事？」更要羅智強不要再以扭曲的言論扯台灣外交和防疫的後腿。
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