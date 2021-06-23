COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

視察桃機疫苗接種　祁文中盼首劑疫苗覆蓋率過半

▲衛生福利部部長陳時中（右）及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen)（左）至桃園機場迎接美國援贈我國之250萬劑莫德納（Moderna）疫苗。(圖／外交部提供)
▲衛生福利部部長陳時中（右）及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen)（左）至桃園機場迎接美國援贈我國之250萬劑莫德納（Moderna）疫苗。(圖／外交部提供)

中央社

2021-06-23 18:04:42

（中央社記者吳睿騏桃園機場23日電）桃園國際機場獲配約3000劑莫德納疫苗21日展開施打作業，交通部次長祁文中今天下午視察表示，除機師與空服員經過這次施打作業後，第一劑疫苗接種覆蓋率將近百分百，希望相關工作人員也可超過5成以上。

我是廣告 請繼續往下閱讀
祁文中在桃園國際機場公司總經理但昭璧等人陪同下，先後視察防疫計程車、美食街限外帶等措施。

他表示， 這次的疫苗接種作業，在桃園機場、松山機場等地同步展開，之前機師與空服員接種第一劑疫苗的比例，大概分別為92%與82%，這次施打作業結束後，機師與空服員第一劑的接種覆蓋率可達到將近百分之百。

祁文中說，交通部會分批造冊，配合指揮中心撥交的疫苗安排施打順序，目標是希望讓機場相關人員第一劑的疫苗覆蓋率能快速提高，至少超過5成以上，能有最基本的保障。

祁文中指出，這次接種疫苗的都是第一線接觸不特定對象的高風險族群，目前疫苗的撥交順利，除空運外，運輸業、倉儲業及物流業，也會在報名冊後分頭進行接種作業，希望讓武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情獲得控制。

祁文中指出，下午來接種疫苗的民眾配合度很高，也有保持社交距離，依照動線、規劃，在觀察安全後才離開現場，部桃醫院非常仔細，一些應急必要的作業程序也都準備好，相信在大家共同努力配合下，施打覆蓋率可以很快的提高。

衛生福利部桃園醫院護理長劉美玲表示，桃園國際機場公司的動線及環境規劃完善，疫苗接種前就先完成造冊，並依名單安排依序報到、量體溫及接種疫苗，現場的接種作業分成4條動線，每小時可完成約300人的疫苗接種作業，3天的時間已完成近2000人的疫苗接種作業。（編輯：張銘坤）1100623

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.37%81.63%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.04%7.96%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
37.39%62.61%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.56%45.44%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀