視察桃機疫苗接種　祁文中盼首劑疫苗覆蓋率過半

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他表示， 這次的疫苗接種作業，在桃園機場、松山機場等地同步展開，之前機師與空服員接種第一劑疫苗的比例，大概分別為92%與82%，這次施打作業結束後，機師與空服員第一劑的接種覆蓋率可達到將近百分之百。
祁文中說，交通部會分批造冊，配合指揮中心撥交的疫苗安排施打順序，目標是希望讓機場相關人員第一劑的疫苗覆蓋率能快速提高，至少超過5成以上，能有最基本的保障。
祁文中指出，這次接種疫苗的都是第一線接觸不特定對象的高風險族群，目前疫苗的撥交順利，除空運外，運輸業、倉儲業及物流業，也會在報名冊後分頭進行接種作業，希望讓武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情獲得控制。
祁文中指出，下午來接種疫苗的民眾配合度很高，也有保持社交距離，依照動線、規劃，在觀察安全後才離開現場，部桃醫院非常仔細，一些應急必要的作業程序也都準備好，相信在大家共同努力配合下，施打覆蓋率可以很快的提高。
衛生福利部桃園醫院護理長劉美玲表示，桃園國際機場公司的動線及環境規劃完善，疫苗接種前就先完成造冊，並依名單安排依序報到、量體溫及接種疫苗，現場的接種作業分成4條動線，每小時可完成約300人的疫苗接種作業，3天的時間已完成近2000人的疫苗接種作業。（編輯：張銘坤）1100623