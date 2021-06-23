▲ Porsche 911 GTS 系列四車型 780 萬起在台販售

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全新車款搭載八速 PDK 雙離合器自手排變速系統，保時捷主動式懸載調整系統（PASM）搭配 GTS 專用懸吊，以及來自 911 Turbo 的高性能煞車系統，以確保卓越的整車動力表現。首次在 GTS 上提供的輕量化設計套件將可進一步提升駕駛操駕感，至多可為車重減輕 25kg。





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外觀透過簡約黑色車體細節相襯，搭配頭燈區域的暗色處理，呈現出獨樹一幟的低調運動風格。黑色亦是內裝的主色調，Race-Tex 材質為內裝細節帶來優雅俐落的賽車特色。全新一代的保時捷通訊管理系統 (PCM) 改善操作及連線功能。





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全新 911 GTS 的雙渦輪增壓水平對臥六缸引擎最大馬力達 480 PS (353 kW)，最大扭力為 570 Nm，比前代車型增加了 20 Nm。配備八速 PDK雙離合器自手排變速系統的 911 Carrera 4 GTS Coupé 僅需 3.3 秒便可完成 0~100 km / h 加速，比前代車型還要快上 0.3 秒。





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其懸吊系統源自於 911 Turbo，並特別針對 GTS 進行改造，以滿足嚴格的性能要求。標準配備的保時捷主動式懸載調整系統（PASM），使減震調節系統能以迅雷般的速度因應路面狀況做出反應、調節阻尼，提供更優異的抓地力及更精準的轉向表現。Coupé 和 Cabriolet 車款中，保時捷主動式懸載調整系統（PASM）不僅納為標準配備，並結合了運動化底盤，可將車身底盤往下降低 10mm，更貼近跑車本格。整合於後軸的輔助圈簧的概念源自 Turbo 車型，可確保主彈簧於所有駕駛狀況中，皆能維持張力。911 Targa 4 GTS 則與搭載保時捷主動式懸載調整系統（PASM）的 911 Targa 4 S 共用同個底盤。





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內裝－黑色 Race-Tex 材質和標準配備的跑車升級座椅





無論是在功能或是視覺上，GTS 車型在內部也具備了許多運動化細節。排檔桿縮短了 10mm，可更輕鬆、迅速完成變速。GT 跑車式方向盤及可經由方向盤上駕駛模式切換器進行選擇的跑車計時套件、Porsche Track Precision 應用程式與輪胎溫度顯示器皆為標準配備。含椅背電動調整功能的標配跑車升級座椅則提供了橫向支撐力、絕佳舒適度與便利性。此外，GTS 車型在內裝設計上也減少了絕緣材料的使用，加強駕駛行進間的絕妙感受。





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許多 Race-Tex 材質彰顯了 911 GTS 車型動感而不失優雅的氣質。中央椅面、方向盤緣、車門把手、車門板扶手、中央置物盒蓋與排檔桿皆採用了高品質微纖維材料裝飾。GTS 內裝套件的縫線也有胭脂紅或蠟灰色可供選擇，而安全帶、座椅頭枕施以 GTS 字樣、轉速錶以及跑車計時套件的碼錶底色時鐘皆採用相同對比色。儀錶板和車門飾板上的裝飾則搭配 GTS 內裝套件，採用霧面碳纖維材質。





全新顯示和操作概念－新增 Android Auto





新一代保時捷通訊管理系統（PCM）導入許多嶄新在線功能，操作上也更為簡潔。媒體操作介面主頁上的觸控區塊放大之外，主螢幕上也新增了重新排列圖塊的全新選項。另一大特色在於更新後的Voice Pilot語音助理辨識力更高，並可透過「Hey Porsche」專屬指令來喚醒系統。





所有 iOS 和 Android 用戶皆可享用完整的互聯服務，藉由 Apple Car Play 與 Android Auto，可與手機連結的系統相關功能也可於新款保時捷 911 GTS 車型中提供車主們更完整地操作運用。





【全新911 GTS 建議售價】





911 Carrera GTS NTD 7,800,000元起





911 Carrera 4 GTS NTD 8,230,000元起





911 Carrera 4 GTS Cabriolet NTD 8,960,000元起





911 Targa 4 GTS NTD 8,960,000元起



