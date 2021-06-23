教育部拍板稻江停辦 自救會酸：趕退場條例通過前核准
嘉義縣的稻江科技暨管理學院今年三月底向中央提出停辦申請，教育部今（23）日證實，已同意稻江於今年7月31日起停辦，剩下64名學生將協助鄰近大學安置或原地學習。對此，稻江學生自救會發出聲明表示，教育部無視學生原校畢業訴求，且趕在原本在立法會此會期預計要審查的私校退場條例通過前，粗糙核准學校停辦申請，深表遺憾與憤怒。
記者黃仁杰／台北報導
2021-06-23 17:52:22
教育部表示，考量稻江辦學已窒礙難行、教學品質不佳、財務資金不足等因素，加上優退方案多數教職員已有共識，同意稻江於今年7月31日起停辦。而目前稻江學院扣除應屆畢業生，剩下64名學生，將協助安置，安排學生轉入鄰近大學相關科系、或在原地繼續學習，另為了維護學生權益，學生須補足的剩餘學分，將採原稻江課程規劃，畢業時會加註稻江校名及科系。
稻江學生自救會對此回應，稻江校方為趕在《私校退場條例》實施前拚停辦，教育部竟然也配合倉促核准，此舉將導致稻江董事會可規避退場條例規範，竟仍有三年可改辦其他事業，荒謬至極。且在校方5月20日送教育部停辦計畫書修正版中，針對其中學生座談會會議記錄之內容與事實有所出入，希望教育部如實察核校方提出學生座談會會議紀錄並直接訪談學生意見。
稻江學生自救會指出，教育部私校諮詢會及教育部學校停辦審議會，於審議稻江停辦計畫時，根本也沒有找師生了解狀況、提供稻江師生陳述意見機會，亦未核實學校停辦申請資料之正確性，就貿然做出傷害學生意願的決策，自救會將持續繼續捍衛受教權利而努力，並訴求學生原校畢業後，校產應回歸公共使用，並號召社會大眾持續關注。