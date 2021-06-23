實力，詮釋非凡；傳奇，為夢想而生 Lamborghini V12 從經典到未來

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V12引擎義式工藝的極致演進
生而不凡，重新定義歷史
1963年創廠之始，Ferruccio Lamborghini即指派Giotto Bizzarrini，打造3.5升V型12缸自然進氣引擎，搭載於品牌首發的量產車型 350 GT。此款12缸、V型60度夾角，配載DOHC雙凸輪軸自然進氣引擎，可輸出最大馬力320 hp；並以當時常見的車輛結構布局— 「牛拉車」式概念，將動力裝置配於車輛前部。值得一提的奇聞軼事，創辦人Ferruccio Lamborghini曾提出每增加一匹馬力，便給予相應報酬，這或許激發出Giotto Bizzarrini的無限潛能，不凡巨作，因而問世。
初試啼聲，Lamborghini 350 GT於1964年在日內瓦車展發表時即獲得巨大迴響。在象徵Lamborghini開創超級跑車新紀元的同時，亦樹立了V12自然進氣引擎靈魂旗艦的標竿地位。
時至今日，駕乘者追尋極致性能與純粹駕馭樂趣的初心從未改變。世代更迭，亦不改 V12自然進氣引擎引領超級跑車屢屢臻至巔峰的崇高地位。其精緻線性的引擎運轉，帶來平順強勁的動力輸出與渾厚聲浪；高轉數時依舊平穩的引擎作動，使車輛提供更佳的循跡性及路面反饋，皆一再證實V12自然進氣引擎極致不凡的工藝成就。
350 GT的成功，開啟了Lamborghini超級跑車的傳奇之旅。肇於品牌對細節永不妥協的追求，第一款正式量產的V12引擎，隨著歷代車型的承繼，不斷創新演進，精益求精。後繼車款 400 GT ( 1966 )，便搭載了全新4.0升V12自然進氣引擎，可在6,500 rpm時輸出最大馬力320hp，極速由250公里/小時，大幅提升至270公里/小時。此款引擎最突破性的創新則為提升了引擎缸徑與衝程，從而增加引擎排氣量，達到更佳的運動性能表現，並成為品牌後續車款發展史上，不可或缺的成功典範；包含多款2+2車型，如：Espada ( 1968 )，可輸出最大馬力350 hp，極速可達260 公里/小時； Islero (1968 )，可輸出最大馬力330hp，其後繼車款 Jarama ( 1970 )，最初可輸出最大馬力350hp，而後至 Jarama S 可輸出最大馬力則提升為365hp。完美結合強勁動力與豪華舒適，Jarama可謂當時Ferruccio Lamborghini最喜愛的車款之一。
開創時代先河— 中置引擎，橫式布局
卓越的性能源於先端科技的全面進化，與大膽挑戰極限的勇氣。1966年初露頭角的Miura以第一款量產中置引擎雙座超跑之姿，進入超級跑車嶄新世代，其所搭載的V12引擎以橫式布局置於駕駛者身後、後軸之前，跨時代地開創了「中置引擎超級跑車」全新名詞。
堪稱當時代最速量產車的 Miura ( 首次亮相的原型車亦稱為P400 )，搭載4.0升V型12缸自然進氣引擎，搭以嶄新的動力系統配置，可輸出最大馬力370hp，靜止加速至時速 100 公里僅需 6.7 秒，極速則可達285公里/小時。自此，370匹公牛以「推車」取代「拉車」，獲得絕佳成功的Lamborghini V12超級跑車，在在闡明品牌造車工藝無可取代的非凡地位。
宛若優美樂章的引擎聲浪，是Lamborghini V12自然進氣引擎自原型車尹始，引以為傲的成就，演進至Miura家族車系的中置引擎，出色的音浪饗宴更貼近駕駛。Lamborghini R&D研發部門之卓越技術彷若最傑出的指揮家，引領12氣缸演奏出時而協調優美，時而高亢激情、極具豐富情感的駕馭交響樂。
刻劃經典，定義未來— Lamborghini 中置縱列引擎嶄新世代
1974年亮相的Countach命名由來為義大利方言中的讚嘆詞，在一系列跨時代的成就之後，由傳奇汽車設計師Marcello Gandini操刀，描繪出雋永不滅的簡銳車身線條，創造超現實的鍘刀式車門，並首度採用中置縱列引擎布局 ( 亦是日後車型命名 ”LP” 之始 )。全新V12 引擎流瀉的絕美樂音，縈繞耳畔，譜寫出更動人心弦的人車對話，為Lamborghini當代旗艦超跑刻畫出歷久不衰的靈魂元素，即使在數十年後的現今看來，仍是亙古的經典藝術品。
曾征服萬千道路的LM002 ( 1986 )，承襲與Countach相同的動力心臟— 5.2升 V12引擎，可激發出最大馬力444hp，將強悍動力及越野性能發揮極致，伴隨獨有的澎湃音浪，無懼各色天氣或路面，皆能恣意馳騁。
自我發起的挑戰，從來沒有終點。同為Countach車款的傳承者，1990年發表的Diablo，配載可輸出最大馬力485hp的5.7升V12引擎，不僅確立了後世品牌旗艦超跑皆以中置縱列引擎布局，更首次採用四輪驅動系統，獲取靜止加速至時速 100 公里僅需 4.5秒，極速則可達 320 公里/小時的絕佳成績；再次締造「當代最速量產車」之美名。
打造完美跑車的夢想啟程，Lamborghini 不斷探詢極限，成就時代經典。伴隨21世紀到來，Lamborghini 以全新旗艦車款 Murciélago，再翻新頁。2001年初次亮相的Murciélago，配載6.2升V12引擎，可輸出最大馬力580hp，極速則可達330公里/小時；其家族車系中的演化車款，Murciélago Super Veloce LP670-4則可提供最大馬力670hp。
經典不變，傳奇而生
中置12缸純自然進氣引擎自Lamborghini創立以來，即是象徵品牌精神的重要元素，以及品牌歷史中不滅的經典支柱。2011年問世的Aventador不但為世人所熟悉，更完美體現Lamborghini的品牌精神。車型的巨大成功，來自於創新的技術與高辨識度的設計，而這些特性則奠定了Aventador在ESS級距一枝獨秀的地位，在全球各地區市場皆打破了Lamborghini V12前代車款的銷售紀錄。五年後，Aventador S的誕生再次樹立完美標竿，將義式極致工藝V12引擎創下前所未有之高峰。
猶如王者降臨，Lamborghini Aventador S開啟了新世代V12旗艦車型的全新一頁，依循「型隨機能」的設計理念，Aventador S每一個升級都為創造更卓越的空氣力學，每一處設計皆為速度而生。其動力來源為6.5升V型12缸自然進氣引擎，於8,400 rpm時可輸出最大馬力740hp，並於5,500 rpm時可達690Nm扭力峰值。延續傳奇經典，迄今，Lamborghini V12家族車系有超過四款車型，包含Lamborghini SVJ，配載於8,500 rpm時可輸出最大馬力770hp，同時可達720Nm扭力峰值的 6.5升V12自然進氣引擎；以磅礡動力，登上品牌超級跑車家族的極致巔峰。
回顧上世紀60年代，Ferruccio Lamborghini 創立了一個出類拔萃的品牌，以深信世上沒有無法成就之事的信念，締造了卓越不凡的車界神話，重新書寫超跑歷史。承載著品牌的過去與未來，Lamborghini V12自然進氣引擎，代表義大利工藝的極致，見證了每一個榮耀時刻。多年來Lamborghini的工程師將此具超凡引擎不斷進化，其渾厚震撼的引擎聲浪、真摯純粹的駕馭情感，賦予車輛獨一無二靈魂，造就無數耀世經典。
靜心享受，宛若華美的詩篇的人車對話，追逐心中熱血不羈的駕馭靈魂，品味傳奇淬鍊的義式王者坐駕。