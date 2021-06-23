越南國產疫苗申請緊急使用　官員認為數據不足

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綜合越南快訊（VnExpress）、越通社（VNA）報導，Nanogen製藥生物技術公司董事長兼總經理胡仁（HoNhan）昨天說，上週已向越南總理范明正（Pham MinhChinh）遞交申請批准Nanocovax緊急使用的提案，不過還沒收到回覆。
越南衛生部科技與培訓局副局長阮吳光（Nguyen Ngo Quang）向媒體表示，儘管Nanocovax已完成兩階段臨床試驗，並顯示出強烈的免疫原性（immunogenicity），但樣本數還是太少，不足以充分證明它的保護效果。
阮吳光表示，主管單位尚未收到關於Nanocovax能如何降低COVID-19感染率或嚴重性的數據。此外，專家也需要評估在施打Nanocovax第2劑的第36天、45天、56天後的免疫原性與有效性。
阮吳光強調：「因此，衛生部目前沒有足夠的科學數據與證據以批准Nanocovax緊急使用。」
阮吳光表示，越南衛生部全力支持國產疫苗研發與生產工作。然而，原則上，在一種疫苗廣泛應用之前，在安全性、免疫力和保護效力等方面必須有足夠的數據。
他說，越南衛生部旨在保護人民的身體健康，因此必須要對風險進行權衡。慎重批准疫苗並不是為難企業。
Nanocovax去年12月17日開始人體試驗，今年6月8日啟動規模約1萬3000人的第三期臨床試驗，迄今逾1100人注射試驗疫苗。
Nanogen方面聲稱，Nanocovax產生免疫原性的比率為99.4%，預估每劑售價12萬越南盾（新台幣約145 元）。（編輯：黃自強）1100623