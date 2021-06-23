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監委：應提升外籍漁工參加勞保　杜絕非法轉入黑市

▲監委：應提升外籍漁工參加勞保、杜絕非法轉入黑市（圖／NOWnews資料照，記者林柏年攝）
▲監委：應提升外籍漁工參加勞保、杜絕非法轉入黑市（圖／NOWnews資料照，記者林柏年攝）

中央社

2021-06-23 19:07:29

（中央社記者陳俊華台北23日電）監委王美玉今天說，外籍漁工遭剝削時有所聞，應提升境內漁工參加勞保比率，杜絕被仲介非法轉入「黑市勞動市場」；農委會漁業署長張致盛說，將強化對權宜船的掌握，精進對仲介管理評鑑。

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國家人權委員會今天舉行「2021酷刑防制國際運作暨漁工人權專業論壇」，聽取紐西蘭「國家防制酷刑機制」的運作經驗，並探討漁工人權關於權宜船、仲介、勞動條件、健康醫療及社會保障等議題。

監察委員王幼玲指出，美國將台灣遠洋漁獲列入強迫勞動產品名單之後，重創台灣的國際人權形象，外籍漁工人權成為台灣最重要且急迫需要解決的議題。

監察委員王美玉表示，外籍漁工遭勞動剝削仍時有所聞，勞動部主管的境內漁工許可聘僱，除應提升境內漁工參加勞保的比率外，更應杜絕外籍漁工被仲介非法轉入「黑市勞動市場」，才能遏阻外籍漁工被剝削，及強迫勞動的事件。

人權諮詢顧問、中研院研究員蕭新煌表示，權宜船的問題，行政院、農委會、交通部、外交部、勞動部、法務部、內政部都有責任，卻都很無奈，應如何處置權宜船的管轄權，防範人口販運、強迫勞動和漁工人權問題，不是台灣單方面可解決，需國際協力合作。

張致盛表示，台灣在2017年新訂外籍船員相關管理辦法，對仲介採許可、保證金制度，輔以相應罰則，並藉由評鑑機制、申訴處置、船員訪查等措施，加強監督管理。

張致盛說，為提升外籍船員人權，未來將研議不透過國外仲介給付船員薪資、提高檢查量能、與來源國合作、明確外籍船員出國時負擔費用等政策。

張致盛表示，對涉及強迫勞動或人口販運等犯罪的國人或外籍船，已修法將不許可投資經營外國籍漁船，以及不得進入使用港口。未來盼透過落實執行「漁業與人權行動計畫」，強化對權宜船的掌握，精進對仲介管理評鑑，以持續提升遠洋漁船境外僱用外籍船員的工作條件及權益。（編輯：蘇志宗）1100623

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