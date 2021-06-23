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外帶火鍋送蟹肉棒　他愣：該拆掉膜嗎？　行家曝正確吃法

▲火鍋料蟹肉棒是常見的食材之一，不過煮蟹肉棒到底要不要將塑膠膜拆掉，食藥署也公佈答案了。（圖／翻攝維基百科）
▲火鍋料蟹肉棒是常見的食材之一，不過煮蟹肉棒到底要不要將塑膠膜拆掉，食藥署也公佈答案了。（圖／翻攝維基百科）

編輯中心/綜合報導

2021-06-23 20:00:50

不少台灣人熱愛吃火鍋，無論是百元小火鍋或是吃到飽火鍋，一年四季人潮總是沒停過，而全台進入防疫三級管制後，許多民眾只能透過外帶來回味火鍋的滋味了。近日就有網友分享自己點了連鎖火鍋店的餐點後，發現菜盤中有「蟹肉棒」這項火鍋料，這也讓他好奇究竟外面這層塑膠套是否該拔掉再煮，話題曝光後也掀起討論。

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這名網友今日在BBS社群平台批踢踢（PTT）發文提到，自己因為中午吃的比較少，晚餐打算點知名連鎖品牌的火鍋在家自己煮來吃，不過當他滿心期待打開菜盤後，發現火鍋料當中附有許多火鍋粉絲熱愛的「蟹肉棒」，這就不免讓他在下鍋煮前想起眾人的兩派煮法，不確定究竟該「先拆掉再烹煮」或直接選擇「一起丟下去，避免鬆開」

▲火鍋料中的「蟹肉棒」外層膜究竟該不該拆掉呢？（圖／翻攝自ＰＴＴ）
▲火鍋料中的「蟹肉棒」外層膜究竟該不該拆掉呢？（圖／翻攝自ＰＴＴ）
由於這兩種吃法都有不少各自的擁護者，文章曝光後許多網友也紛紛留言解釋「當初製造過程加熱也是套著，廠商也出來說過那是耐高溫的材質，但是我還是習慣拆掉」、「那是糯米紙」、「是為了好包裝、好塑形才包的」。

事實上食藥署就曾經在臉書粉專《食用玩家-食藥署》解釋，指出蟹肉棒在烹煮前，仍得先把外面的塑膠套拆掉，塑膠材質不建議置於長時間高溫烹煮的環境，建議還是不要嫌麻煩，多一個步驟多一分保護。

此外，食藥署也強調嚴格來說，塑膠是一種高分子聚合物，有許多種塑膠材料，同時耐熱溫度會是一個範圍而非固定值，譬如：聚氯乙烯（PVC，耐熱60~80 ˚C）、高密度聚乙烯（HDPE，耐熱90~110 ˚C）、聚丙烯（PP，耐熱100~140 ˚C）、聚碳酸酯（PC，耐熱120~130 ˚C）等等材質，各種塑膠材質有其耐受溫度的範圍。不過塑膠類材質於高溫下的結構相對較不安定，並不建議長時間置於高溫烹煮的環境，建議料理前拆掉塑膠套是最保險的做法。（編輯：楊智傑）

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