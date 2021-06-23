▲ 鴻海與 Gogoro 結盟 加速擴展換電系統與智慧電動機車

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鴻海規劃的「3+3」發展策略：包含「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業，以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」三大核心技術領域。透過與 Gogoro 的合作，鴻海將合作對象從四輪汽車廠延伸至二輪智慧電動車輛及電池交換技術。除了在電動汽車領域積極推動 MIH 聯盟，集結了超過 1,600 多家軟硬體夥伴，鴻海也充分運用在 ICT 產業的全球佈局、整合能力與速度優勢，成為國際主要車廠的合作對象。
鴻海在全球市場有強大的供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發、系統整合服務等優勢條件可成為「垂直整合服務商」及「智能平台服務商」，未來也將致力於開發新技術與新共享模式，推動鴻海造車平台生態永續發展。
Gogoro 開發緊湊的電動動力、智慧電池設計、電池交換，利用人工智慧電池管理安全與供需平衡的先進雲端服務。扮演 Gogoro 生態系核心的 Gogoro Network 是一個高效的電池交換平台，在台灣已建置超過 2,100 座電池交換站與擁有近 40 萬名騎士，每日電池交換數達 27 萬次，目前累計電池總交換次數近 2 億次。除了核心的 Gogoro Network 以外，Gogoro 發展了一系列獲獎的 Smartscooter® 智慧電動機車，同時也透過 Powered by Gogoro Network 方案將 Gogoro 的創新與包括電動動力單元、控制器、智慧系統等智財提供給合作的品牌車輛製造商，讓夥伴可以開發與推出使用 Gogoro Network 電池交換但各自獨特的車輛產品。