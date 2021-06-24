香港蘋果最終章！26年歷史劃下句點　港人漏夜搶購

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香港壹傳媒集團創辦人黎智英身陷囹圄，香港《蘋果日報》5名管理層近日也因遭控違反國安法被捕，並被香港保安局凍結了1800萬港元的資產，港蘋於23日決定24日為「最終章」，大量印刷了100萬份，於24日凌晨零時「出爐」。位於將軍澳的總部大樓徹夜燈火通明，並有至少數百名支持者到場支持，冒雨揮動閃亮的手機燈、喊口號，大樓內留守的員工也隔窗向支持者揮手，表達感謝之意。
最後一份實體香港《蘋果日報》，頭版標題為「港人雨中痛別，我哋撐蘋果」，印刷100萬份為創刊26年以來最多，午夜前就已有不少香港市民守在報攤前，等報紙一送來就立刻購買，還有報攤老闆表示，光今天就訂了1萬份，比之前的量多了一倍。由於首批送達數量有限，一度還須限制每名讀者只能購買2份。
多家香港媒體採訪了排隊購買的港民，民眾紛紛表示，感謝港蘋多年陪伴，希望媒體工作者能繼續堅持自己信念；也有人認為港蘋的報導較多角度、亦兼具娛樂性，對於結業一事感到唏噓及可惜；還有人直指，資本主義之下，竟然有上市公司被以這種方式停擺，令人感到匪夷所思、荒謬。
街頭有熱血民眾搶購，壹傳媒大樓內，執行總編輯林文宗也在完成簽發所有版面後，與員工鼓掌、鞠躬，感謝員工「撐住」，員工們拍照留念、道別，並互贈寫有「保重」等字句的心意卡。午夜前，香港《蘋果日報》手機應用程式傳出最後2則推播信息，分別為：「《蘋果日報》最終章誕生，破紀錄100萬份，12頁特刊『給港人告別書』」、「副社長陳沛敏宣布請辭及辭去5公司董事職務，周五（25日）生效」。