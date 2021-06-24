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拜登組抗中陣線？謝金河曝「台灣會被整合」：將有大變化

▲美國總統拜登日前出訪歐洲。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登日前出訪歐洲。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-06-24 06:55:15

美國總統近期出訪歐洲，8天行程除了參與在日內瓦舉辦的「美俄高峰會」，還和歐洲各國重修舊好。對此，財訊傳媒董事長謝金河23日晚間在臉書直言「他整合了歐洲，完成了一個抗中陣線，這是未來世界的主軸！」且認為台灣也會被整合進去，這將是一個大時代的開始。

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謝金河以「拜登完成統一戰線：全力抗中！」為標題，貼文提到聯合次要敵人對付主要敵人，這是列寧主義很重要的論述。而這次拜登歐洲行，完全體現了列寧主義的精髓，他整合了歐洲，完成了一個抗中陣線，這是未來世界的主軸，並稱「台灣也會被整合進去，這是一個大時代的開始」。

謝金河分析，拜登這8天歐洲行，有幾個重要的看點，一是10日拜登飛抵英國皇家空軍基地，向駐地美軍演說，他強調「美國回來了！」這個話跟川普的「讓美國再偉大！」不太一樣，因為川普是單邊，單獨行動，拜登則是準備打群架。

謝金河提到，從G7峰會，到北約組織30國領袖，會後公報都直指中國大陸。G7公報呼籲中國大陸尊重人權和基本自由，尤其是新疆及香港的問題；還有強調台海和平穩定，和平解決兩岸爭議：這當中也呼籲世界衛生組織，要在中國大陸展開及時、透明的病毒溯源追查；在北約組織公報上特別稱中國大陸是「系統性的挑戰。這個針對性十分強烈！」

▲。（圖／NOWnews資料照片）
▲謝金河認為台灣也會被美總統拜登整合進去，這將是一個大時代的開始。（圖／NOWnews資料照片）
謝金河表示，16日在日內瓦，拜登與俄羅斯蒲亭完成美俄峰會，在川普時代，美俄關係交惡，這次拜登有意先穩住蒲亭，對俄羅斯來說，從上個世紀80年代美蘇冷戰後國家競爭力減弱之際，這回美中角力，俄羅斯也有伺機再起的機會，而美中俄三方都有不同的利益和矛盾，這回俄羅斯成為美國結盟的對象。

謝金河接著指出，拜登炮製中國大陸的一帶一路，可能以更大手筆進行美國版的一帶一路，拜登已先排除有軍方背景的中資企業，讓美國盟友參加美國的一帶一路，這是擴大百年以來最大基礎建設的內容。

謝金河最後表示，拜登全力推動的零碳排放，全力對付氣候暖化，這個綠色產業政策，很可能是未來世界經濟發展與競爭的主題。還有對這次新冠肺炎病毒溯源，國際洗錢，駭客攻擊等，拜登透過溝通逐漸形成共識，更重要的是，拜登組成的民主陣營團隊，這次箭頭指向獨裁集權體制。他強調「從6月10日到6月18日，這個世界發生很多大事，台灣的未來也會在這個大架構中出現大變化！」（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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